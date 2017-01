Allview oferă două accesorii noi pentru Android

Brașovenii de la Allview vor importa în țara noastră două noi produse asiatice, pe care le vor vinde sub marca proprie. Cele două accesorii inteligente țintesc îndeosebi publicului feminin, respectiv tinerii.

Realizate conform standardului IP67, Allwatch S și Allfit rezistă timp de 30 de minute la scufundări subacvatice de până la 1 metru adâncime. De asemenea, etanșeizarea lor oferă protecție totală împotriva prafului.

Display-ul celor două dispozitive măsoară 0.73 inch, respectiv 0.96 inch și cântăresc mai puțin de 20g, ceea ce le face ușor de purtat. Bateria asigură până la 3 zile de utilizare în cazul Allwatch S și până la o săptămână pentru Allfit. Compatibile cu sistemul de operare Android, cele două dispozitive wearables se sincronizează cu smartphone-ul prin aplicația Allwatch și va atenționa purtătorii la mesaje, notificări sau apeluri pierdute.

Allwatch S este prevăzut cu senzori care permit monitorizarea permanentă, în timp real, a bătăilor inimii, cu un nivel ridicat de acuratețe.

Ambele dispozitive înregistrează rezultatele pentru 24 de sporturi diferite, iar manual pot fi adăugate și alte activități fizice. Utilizatorii vor putea monitoriza câți pași sau ce distanțe parcurg într-un anumit interval de timp. Mai mult, persoanele care desfășoară activități preponderent statice, vor fi avertizate că au nevoie de mișcare atunci când petrec prea mult timp pe scaun.

În timpul nopții, Allwatch S și Allfit monitorizează somnul, iar informațiile complete vor putea fi regăsite în aplicația Allwatch, pentru ca utilizatorul să știe exact câte ore a dormit profund sau ușor, ori cât timp a petrecut treaz.

Allwatch S și Allfit sunt disponibile pe bază de precomandă începând de astăzi, la prețul de 279 lei, respectiv 159 lei, iar livrările vor începe din 5 ianuarie.

