ANCOM: Conexiunile 4G s-au dublat în 2016

Categoria: stiri Articol scris de Cristi

Conform celui mai recent raport de date statistice al ANCOM, privind piata de comunicatii electronice din Romania, numarul conexiunilor la internet mobil prin retele 4G a crescut cu 113% in anul 2016, ajungand sa reprezinte aproximativ 35% din totalul internetului mobil in banda larga. Totodata, si consumul de internet mobil per conexiune a inregistrat o crestere semnificativa fata de anul 2015, traficul mediu lunar crescand de la 0,41 GB la 0,73 GB.

Datele prelucrate de Autoritate arata ca, in Romania, numarul total de conexiuni la internet mobil de banda larga era de 16,6 milioane la sfarsitul anului 2016, in crestere cu 13,5% fata de anul anterior, iar rata de penetrare a internetului mobil la nivel de populatie a ajuns la 84,2%, in crestere cu mai mult de 10 puncte procentuale fata de anul anterior.

Popularitatea conexiunilor la internet mobil in banda larga pe baza de abonamente este in crestere: acestea au ajuns sa reprezinte peste 63% din totalul conexiunilor (respectiv 10,6 milioane conexiuni), in crestere anuala de aproximativ 18%. Conexiunile pe baza de cartele preplatite au crescut mai putin, cu 7%, pana la peste 6 milioane.

Traficul total realizat prin intermediul conexiunilor de internet mobil in banda larga aproape s-a dublat pe parcursul anului 2016, de la 85 mii de TB in anul 2015 la 169 mii TB in anul 2016. De asemenea, traficul mediu lunar per conexiune in anul 2016 a crescut cu 77% fata de anul 2015, de la 0,41 GB la 0,73 GB.

Utilizarea serviciilor 4G isi continua avantul din ultimii ani, atat din punct de vedere al numarului de utilizatori, cat si al traficului.Numarul de conexiuni 4G a ajuns la 5,8 milioane (fata de 2,7 milioane in urma cu 12 luni), deci mai mult de o treime din totalul conexiunilor de internet mobil in banda larga. Utilizatorii persoane fizice pe baza de abonamente sunt in crestere cu 1,7 milioane fata de anul trecut, in timp ce conexiunile 4G ale utilizatorilor persoane juridice pe baza de abonamente au crescut cu aproximativ 360 mii.