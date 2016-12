Aplicația Electrecord.com îți oferă 20.000 de piese muzicale

Multimedia,stiri Categoria: aplicatii Articol scris de Cristi

Electrecord.com este cea mai nouă și, totodată, prima platformă care oferă publicului acces facil la peste 20.000 de piese din fonoteca Electrecord. Pentru dispozitivele cu sistem de operare Android, aplicația este disponibilă gratuit în Google Play.

Noua platformă este numărul 1 în topul aplicațiilor mobile de muzică descărcate din App Store și numărul 7 în topul general, depășind proiecte internaționale precum Shazam ori Sound Cloud.

Prin intermediul Electrecord.com, iubitorii de muzică au acces la cea mai mare parte a pieselor înregistrate în țara noastră în perioada 1932 – 1992. Aplicația este singurul loc care aduce laolaltă cea mai mare parte din muzica românească dinainte de 1989: de la Phoenix, Iris, la Mirabela Dauer, Silvia Dumitrescu, Margareta Pâslaru și Maria Tănase, Ioana Radu și mulți alții.

Pentru digitalizarea celor peste 20.000 de piese, s-a lucrat mai mult de un an de zile. Acestor eforturi li se adaugă și procesul de dezvoltare a aplicației propriu-zise, astfel încât ea să fie cât mai ușor de utilizat:

„Cel mai mult ne-am dorit ca platforma noastră să fie intuitivă, pornind de la considerentul că aceasta va fi accesată de persoane de toate vârstele. Astfel, meniul este ușor de utilizat iar fiecare acțiune a fost gândită cât mai simplu. În ceea ce privește accesul la piesele de pe platformă, acesta se va face pe baza unui abonament de 1, 6 sau 12 luni. Dar înainte vor avea 1 lună pentru a testa aplicația, pentru a o descoperi”, explică Iulian Niță, Manager Tehnic Electrecord.com.

Prin intermediul platformei Electrecord.com, muzica ce reprezintă „Coloana sonoră a României” poate fi ascultată oricând, din orice colț al lumii, indiferent dacă ascultătorii sunt conectați la Internet sa nu. În plus, abonații pot chiar să descarce piesele preferate pe propriile calculatoare sau dispozitive mobile. Digitalizarea muzicii românești este un proces continuu, așadar echipa Electrecord.com va continua să adauge în platformă conținut îndrăgit de public.

„Ideea acestei platforme ne-a venit atunci când am realizat că există extrem de multe piese care, deși lansate cu zeci de ani în urmă, sunt încă îndrăgite de public și totuși foarte greu de găsit. În arhivele Electrecord, România are un adevărat tezaur iar noi ne-am propus să îl readucem în casele oamenilor. A fost o provocare ce a presupus mai mult de un an de muncă, însă rezultatul este unul care ne bucură și suntem nerăbdători să aflăm și părerea publicului”, a declarat Roxana Turcu, Marketing Manager Electrecord.com.

Aplicația Electrecord.com este cea mai simplă modalitate de a transmite muzica Electrecord din generație în generație. Ușor de accesat atât de pe mobil, cât și de pe calculator, aplicația oferă spre ascultare cea mai complexă listă de piese din fonoteca Electrecord. Varianta de mobil a Electrecord.com poate fi descărcată atât pe telefoanele cu sistem de operare Android, cât și pe cele cu sistem iOS.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating