Aplicația GPS Sygic va oferi traficul în timp real pentru România

Aplicația de navigație GPS avansată Sygic anunță azi faptul că funcția de trafic în timp real este disponibilă pentru România. Funcția de trafic în timp real reprezintă o parte foarte importantă a navigației, deoarece aceasta permite îmbunătățirea traseului calculat pe baza situației actuale. Cel mai bun și cel mai rapid traseu către destinația șoferului este optimizată în timp ce acesta conduce, pe baza informațiilor de trafic în timp real.

Conform raportului TomTom, București are cele mai mari ambuteiaje din Europa. Anul trecut cetățenii au pierdut aproape 1 oră în fiecare zi în ambuteiaje. Sygic consideră că funcția de trafic în timp real va ajuta șoferii români să petreacă mai puțin timp pe trasee.

Sygic GPS Navigation oferă informații excelente legate de trafic, prin tehnologie TomTom Traffic cu date colectate de la peste 400 de milioane de șoferi. Informațiile de trafic în timp real extrem de precise sunt actualizate o dată la 2 minute, așadar utilizatorii vor ști întotdeauna unde este trafic și cât de mult va dura până vor ajunge la destinația lor finală. Datorită algoritmului sofisticat, aplicația va găsi cea mai bună cale de a evita ambuteiajele prin sugestii automate de trasee mai rapide.

„Obiectivul nostru de a deveni cea mai avansată aplicație de navigație este tot mai aproape”, afirmă Michal Štencl, CEO al Sygic. „Suntem extrem de entuziasmați să aducem o experiență de navigație și mai bună pentru România și să facem condusul mai sigur și mai ușor”.

Funcția de trafic în timp real este disponibilă pentru utilizatorii de dispozitive Android și iOS.

