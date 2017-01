ASUS la CES 2017: 8GB pe telefon ar trebui să fie suficient pentru distracție!

ASUS a prezentat la CES 2017 un super-telefon echipat cu cel mai puternic chipset Qualcomm și 8GB de memorie RAM.

ASUS ZenFone AR reprezintă următoarea generație de telefoane mobile, aducând un avans semnificativ în realitatea virtuală (VR) și realitatea augmentată (AR). Acesta este primul telefon inteligent compatibil Tango și pregătit pentru Daydream. Tango este un set de senzori și un software de generare de imagini de la Google ce asigură o experiență unică AR pe telefon, cum ar fi jocurile AR, aplicațiile utilitare AR și navigația interioară. Daydream este platforma Google pentru realitate virtuală mobilă și suportă aplicațiile Daydream VR.

ZenFone AR a fost dezvoltat în strânsă cooperare cu Google, pentru a oferi cea mai bună experiență Tango și Daydream. ZenFone AR este cel mai subțire și cel mai ușor dispozitiv cu Tango.

Această revoluție în dimensiuni și greutate a fost posibilă prin ASUS TriCam, un sistem avansat alcătuit din trei camere foto, dintre care o cameră principală de 23 megapixeli, o cameră de urmărire a mișcării și o cameră pentru profunzimea câmpului. Față de alte sisteme cu trei camere, designul ASUS TriCam este o matrice de camere, ce reduce amprenta pe telefon, permițând ca întregul aparat să fie mai subțire și mai ușor.

ZenFone AR dispune de puternicul procesor Qualcomm Snapdragon 821, optimizat pentru Tango și este totodată primul smartphone din lume cu 8GB de memorie RAM. Performanțele superioare și camera avansată pun în valoare tehnologia Tango, oferind o experiență AR convingătoare și plăcută. Un ecran Super AMOLED WQHD cu diagonala de 5.7 inci și un nou difuzor cu cinci magneți fac aplicațiile Daydream VR, jocurile și clipurile video mai plăcute, mai distractive și mai imersive.

Android 7.0 ‘Nougat’ le dă posibilitatea utilizatorilor să obțină mai multe de la ZenFone AR prin multitasking și alte îmbunătățiri ce oferă o experiență mobilă extraordinară.

Prezentare ASUS ZenFone AR