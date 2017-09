ASUS a prezentat la Roma noua familie Zenfone 4

ASUS a prezentat aseară la Roma, Italia, noua familie de telefoane Zenfone 4, ce va ajunge pe piața europeană în toamna aceasta.

Pe scena evenimentului a urcat chiar directorul ASUS, Jerry Shen, care a început prezentările pentru noua gamă. Telefoanele ce formează familia Zenfone 4 sunt destul de variate și urmăresc filosofia seriei Zenfone 3, pe care o cunoaștem deja.

ASUS ZenFone 4 ZE554KL va fi modelul principal al serie și va oferi to ce-i mai bun pentru utilizatorul obișnuit. ZenFone 4 Pro este un model mai puternic, derivat din versiunea principală, ce va veni cu conexiuni Gigabit, atât pentru LTE cât și pentru Wi-Fi.

ZenFone 4 Selfie Pro și ZenFone 4 Selfie vor fi destinate celor care iubesc fotografia selfie. Aceste două modele au două camere performante montate frontal, cu unghi diferit și posibilitatea de a realiza clipuri selfie la rezoluție 4K!

ZenFone 4 Max va oferi autonomie de excepție, acest model având capacitățile necesare pentru a rezista lungi perioade de timp fără a fi reîncărcat.

Alături de oficialii ASUS, pe scenă a urcat și vicepreședintele executiv al Qualcomm Technologies și președintele QCT, Cristiano Amon. Acesta a spus câteva cuvinte despre colaborarea excelentă din ASUS și Qualcomm, noile modele enumerate mai sus fiind construite pe baza celor mai noi platforme mobile Qualcomm Snapdragon.

După anunțarea noilor telefoane, evenimentul a continuat cu festivitățile de seară ce au constat în demonstrații cu noile modele, cină și băuturi și o reprezentație live a cunoscutului DJ internațional Bob Sinclair.

Prețuri și disponibilitate

Noile telefoane din familia ASUS ZenFone 4 vor fi disponibile în România din toamna anului 2017.

Lista de prețuri aproximative (cu TVA inclus) poate fi consultată mai jos:

ASUS ZenFone 4 Pro ZS551KL – 3.749 lei

ASUS ZenFone 4 ZE554KL – 2.299 lei

ASUS ZenFone 4 Selfie Pro – 1.949 lei

ASUS ZenFone 4 Selfie ZD553KL – 1.349 lei

ASUS ZenFone 4 Max ZC554KL – 1.199 lei

Clipuri video ZenFone 4:

ZenFone 4: https://www.youtube.com/watch?v=G5kl9SQoPJA

ZenFone 4 Max: https://www.youtube.com/watch?v=3a9URxD61us

