Chinezii de la Huawei au reușit să-și construiască o marcă recunoscută global!

Brand Finance a clasat Huawei pe locul 40 în topul celor mai valoroase companii din lume în 2017, compania urcând astfel 7 locuri față de poziția ocupată anul trecut. Deși topurile de acest fel sunt subiective și sunt mai mult sau mai puțin influențate, creșterea Huawei este destul de clară.

Utilizând expertiza câștigată în materie de rețele mobile și echipamente, Huawei a reușit să devină unul dintre liderii mondiali în furnizarea de soluții IT&C și al treilea cel mai mare producător de smartphone-uri din întreaga lume.

După un an 2016 încununat cu succes, datorită investițiilor continue în cercetare și dezvoltare, dar și popularității telefoanelor lansate, precum cele din gama P: P9, P9 Plus și P9 lite, Huawei și-a menținut parcursul ascedent de la începutul anului, dovadă fiind premiile câștigate în cadrul CES 2017, mai ales pentru modelul Mate 9.

Topul realizat de Brand Finance stabilește valoarea unui brand la nivel global, utilizând metodologia Royalty Relief, care analizează cât este dispusă o companie să plătească pentru licența de brand, în cazul în care nu ar deține brand-ul respectiv. Această abordare implică estimarea veniturilor viitoare atribuite brand-ului și calcularea unei rate privind cesiunea drepturilor de autor percepute pentru utilizarea mărcii.

În România, Huawei a avut o creștere constantă. Cifra de afaceri a companiei a depășit pragul de 200 de milioane de euro, iar numărul de angajați a trecut de 1.100 de oameni.

