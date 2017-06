Concurs – ASUS premiază cele mai bune fotografii de vacanță



Concursul se adresează utilizatorilor ZenFone care realizează fotografii cu telefoanele lor pe tema Vacanței Zen și le înrolează în concurs folosind formularul de mai jos. Fiecare participant poate înscrie în concurs maximum trei fotografii.

Cadrele înscrise trebuie să urmărească tema Vacanței Zen (și să transmită starea de bine în toiul vacanței de vară), nefiind impuse alte condiții asupra compoziției pozei. Fotografiile pot surprinde peisaje, cadre urbane sau naturale, animale, oameni, obiceiuri sau activități sportive de vară, plaja, muntele etc.

Cele mai frumoase poze vor fi premiate astfel:



locul #1: un telefon ASUS ZenFone AR

locul #2: un telefon ASUS ZenFone Zoom S

locul #3: un telefon ASUS ZenFone 3

7 mențiuni: câte o baterie externă ZenPower Pro

30 premii speciale pe Facebook: câte o mascotă Zenny

Termen de înscriere: 10 august 2017 23:59

Mai multe informații puteți găsi pe pagina oficială a concursului.

