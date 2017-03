Cum să le trimiți prietenilor locul unde te afli?!

Locul unde te afli poate fi o necunoscută atât pentru tine, cât și pentru cei cu care încerci să comunici. Sunt în față la o casă de pariuri și am o biserică în dreapta e la fel de confunz cum ai spune că ești într-o pădure sub un pom. Desigur, trimiterea coordonatelor geografice, latitudine și longitudine în grade, minute, secunde este de preferat dacă ești pe câmp și nu într-o zonă aglomerată, însă receptorul GPS de pe telefon are propriul plan și ar putea să-ți ofere date în sistem geodezic internațional WGS 84! Confuz, nu?! Dacă întâlnirea nu se desfășoară între doi militari ce lucrează la transmisiuni, situație în care lucrurile sunt oricum rezolvate, transmiterea coordonatelor va fi mai dificilă decât pare.

Cum afli unde ești pe hartă?

Google Maps oferă o nouă funcție pe care o veți găsi în aplicația pentru dispozitivele mobile. Funcția se numește partajarea localizării în timp real (în engleză: real time location sharing), iar persoana (sau persoanele) cui vom da această informație va/vor putea vedea în orice moment unde ne aflăm pe hartă și cât mai avem până la întâlnire. Opțiunea poate fi dezactivată oricând, cu un singur click, sau poate fi activată pe o perioadă determinată. Funcția „share location” va fi disponibilă în câteva zile în aplicația Google Maps de la Android și iOS, dar și pe versiunea ei de desktop.

Cum va funcționa această funcție: dacă vrei ca cineva – prieten, membru al familiei, persoane cu care urmează să te întâlnești, etc – să știe unde ești în orice moment, trebuie să accesezi opțiunea „Share location” din meniul din stânga al aplicației Google Maps sau să apeși pe cercul albastru care te identifică pe hartă, iar apoi să alegi aceeași opțiune.

Următorul pas este să alegi cui permiți să-ți cunoască poziția pe hartă și cât timp să fie activă funcția de „share location”. Oamenii cărora le-ai dat poziția ta pe harta te vor vedea pe harta lor. Faptul că ai împărtășit poziția ta pe hartă cuiva îți va fi indicat de o pictogramă ce va apărea deasupra busolei, pe hartă. Poți să oprești funcția de „share location” în orice moment.

Cum se folosește funcția „real time location sharing”

Dacă întârzii la întâlnire poți trimite timpul estimat până la destinație, ca să știe cealaltă persoană când ajungi. Pentru aceasta trebuie să apeși butonul „More” în interfața de navigare și să selectezi opțiunea „Share trip”.