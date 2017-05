Ericsson premiază fetele care inovează!

Categoria: stiri Articol scris de Cristi

Ericsson a lansat cu ocazia Zilei Internationale a Fetelor în IT&C competiția „Ericsson Innovation Awards (EIA): Girls Who Innovate 2017”. Scopul acesteia este să fie o inspirație pentru tinerele de 9-18 ani din toata lumea și să le încurajeze să se gândească la inovații tehnologice ce ar putea combate foametea la nivel global.

Ericsson provoacă tinerele pasionate de tehnologie să descopere și prezinte soluții pentru a îmbunătăți calitatea vieții și a transforma producția de hrană pentru toată populația planetei într-un proces sustenabil.

Pentru a intra în competiția „EIA: Girls Who Innovate 2017”, fetele trebuie să își prezinte ideea/ conceptul sub forma unei fotografii, schite, machete, model, film de 2 minute sau orice alt element vizual care poate să o aducă la viață, alături de o descriere de 250 de cuvinte. În plus, pentru minori, va fi nevoie și de consimțământul scris al părinților pentru participare.

Termenul limită de trimitere a proiectelor este 26 mai 2017. Candidaturile trimise vor fi evaluate de un juriu alcătuit din membri Ericsson, pe baza unor criterii precum creativitatea, originalitatea, abordarea, modul în care este transmis mesajul și respectarea instrucțiunilor.

În baza voturilor, se vor alege câte trei câștigătoare, pentru fiecare dintre cele trei categorii de vârstă: 9-12 ani, 13-15 ani și respectiv 16-18 ani, câștigătoare ce vor fi anunțate pe 23 iunie 2017.