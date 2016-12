Gionee F5 va veni cu baterie de 4000mAh și procesor octa-core

telefoane Categoria: stiri Articol scris de Cristi

Autoritatea chineză pentru reglementarea în telecomunicații (TENAA) a certificat un nou telefon Gionee.

Gionee F5 apare în lista TENAA cu specificații de invidiat, beneficiind de un procesor octa-core la 1.5GHz și de 4GB de memorie RAM. Spațiul de stocare integrat este de 64GB și ar putea fi extins mai departe cu ajutorul unui card microSD, dat fiind faptul că Gionee pune accentul pe caracterul practic al modelelor sale.

Gionee F5 afișează un ecran HD cu diagonala de 5.3 inci, iar camera principală are o rezoluție de 13 megapixeli. Telefonul rulează sistemul de operare Android 6.0 Marshmallow și este alimentat de o baterie de 4000mAh.

Telefoanele produse de Gionee sunt prezente pe piața românească prin intermediul operatorilor cu marcă proprie, sub diverse alte denumiri.