Gionee M2017 vine cu baterie de 7000mAh

telefoane Categoria: stiri Articol scris de Cristi

Chinezii de la Gionee sunt tot mai activi pe piața dispozitivelor mobile. Ultimul lor model surprinde prin bateria imensă ce oferă nu mai puțin de 7000mAh.

Gionee M2017 va fi lansat în mod oficial în data de 26 decembrie, după ce luna trecută a primit certificarea TENAA (autoritatea chineză de reglementare în telecomunicații).

Telefonul este echipat cu un ecran QHD de 5.7 inci, două camere principale de 12MP, respectiv 13MP și o cameră frontală de 8MP. Procesorul octa-core la 1.96 GHz se bucură de aportul a 6GB de memorie RAM, în timp ce stocarea datelor se face pe un flash de 128GB.

Bateria de 7000mAh se face simțită atunci când vorbim de dimensiuni și greutate. Telefonul cântărește 230 de grame și măsoară 155.2 × 77.6 × 10.65 mm. Gionee M2017 rulează sistemul de operare Android 6.0.1 Marshmallow și dispune de un senzor de amprente pentru autentificare.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating