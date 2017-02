HTC lansează pe piața locală modelul Desire 650

HTC a anunțat telefonul Desire 650. Noul model are la bază un chipset Qualcomm Snapdragon 400 quad-core, ce plasează telefonul în categoria entry-level. Desire 650 îți oferă și un spațiu de stocare de 16GB, la care se poate adăuga până la 2TB spațiu adițional prin intermediul slotului de card microSD.

Ecranul modelului Desire 650 are diagonala de 5 inci și este acoperit cu sticlă rezistentă Corning Gorilla. Rezoluția HD 720p este completată de funcția HTC Night Mode, ce aduce și o experiență plăcută de vizualizare în condiții de iluminare scăzută.

Noul HTC Desire 650 are o cameră foto principală de 13 megapixeli cu senzor (BSI), pentru a putea produce fotografii detaliate și vii, chiar și în condiții de iluminare slabă. Camera foto frontală de 5 megapixeli este completată funcții utile pasionaților de selfie, inclusiv modul de înfrumusețare instantanee și declanșatorul controlat automat și prin comandă vocală, pentru a putea surprinde ușor și rapid fotografii de calitate înaltă.

Noul HTC Desire 650 este disponibil în varintele de culoare Arctic Night și Lime Light, începând cu data de 10 februarie.

