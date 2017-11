Mai multe amenințări pentru Android

Categoria: stiri Articol scris de Cristi

Situația actuală a ameninţărilor pentru dispozitivele mobile cu Android devine din ce în ce mai riscantă. Experții în domeniul securității datelor de la G DATA au înregistrat 810.965 de fișiere malware noi în al treilea trimestru al anului 2017.

Aceasta reprezintă o creștere de aproximativ 17% comparativ cu trimestrul al doilea. Acest lucru se traduce printr-o amenințare sporită în Germania. Aproximativ 69% din utilizatorii de smartphone din această țară utilizează Android (sursa: Statcounter). Statisticile actuale efectuate asupra programelor malware sunt disponibile pe blogul G DATA Security.

O noua tulpină malware de Android la fiecare 10 secunde

Până acum, în acest an, analiștii G DATA au descoperit un total de 2.258.387 noi tulpini malware Android, dintre care 810.965 au fost descoperite în al treilea trimestru. Din iunie până în septembrie, experții au detectat în medie 8.815 noi tulpini malware în fiecare zi pentru sistemul de operare mobil extrem de popular.

