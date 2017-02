Motorola va aduce în România modelele Moto G5 și Moto G5 Plus

Lenovo, prin subsidiara sa, Motorola Mobility, anunță lansarea la nivel global a celei mai noi generații Moto G. Cele două telefoane au un design de aluminiu și sunt disponibile în două culori, denumite: Lunar Gray și Fine Gold.

Cei de la Motorola Mobility sunt sinceri și spun că „bateria de 2800 mAh va oferi o durată de funcționare de dimineață până noaptea târziu fără a necesita reîncărcare”, deși autonomia ar putea fi mai mare de atât grație funcțiilor de economisire a energiei. Încărcătorul rapid de 10W oferă posibilitatea de încărcare pentru ore întregi în doar câteva minute. În ceea ce privește viteza, procesorul octa-core de 1.4 GHz oferă acces rapid la poze și aplicații, fără latențe și fără a experimenta blocaje. Moto G5 oferă fotografii mai clare și focalizare mai rapidă cu ajutorul camerei de 13MP și a funcțiilor software precum phase detection autofocus (PDAF).

Cel de al doilea model, Moto G5 Plus, oferă o baterie de 3000 mAh și încărcarea rapidă TurboPower care va permite încărcarea pentru 6 ore în doar 15 minute. Procesorul octa-core de 2.0 GHz al Moto G5 Plus este potrivit pentru aplicații mai însetate de resurse, cum ar fi jocurile video. Ambele telefoane rulează sistemul de operare Android cu Google Assistant.

Disponibilitate și prețuri pentru Moto G5

Moto G5 va fi disponibil în Sud Estul Europei începând cu luna martie, iar Moto G5 Plus în cea de-a doua jumătate a primăverii. Moto G5 va fi disponibil la nivel de regiune cu prețuri începând de la 199 euro pentru varianta cu 2GB RAM/16GB stocare. Moto G Plus va începe de la 279 euro pentru varianta cu 3GB RAM/32GB stocare.

