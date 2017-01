ASUS ZenFone 3 Deluxe (ZS570KL)

Introducere

ZenFone 3 Deluxe (ZS570KL) este nava amiral din flota companiei ASUS a cărei misiune dificilă va fi să ocupe un teritoriu cât mai larg în zona high-end. Această zonă a telefoanelor scumpe este râvnită de orice mare companie, care poate obține astfel venituri mai importante și o marjă de profit mai ridicată. Telefoanele scumpe creează un soi de respect în ochii cumpărătorului, care va asocia marca cu produsele performante și inaccesibile, cumpărând în unele cazuri orice fel de produs a cărui denumire este asociată cu marca pe care o glorifică.

ZenFone 3 Deluxe (ZS570KL) are dimensiuni mai mari decât modelul de bază al seriei: ZenFone 3 520KL, ecranul cu diagonala de 5.7 inci fiind singurul „vinovat” pentru acestă situație.

Despre ecranul Super AMOLED putem spune pentru moment că ocupă 79% din suprafața frontală, marginile din stânga și dreapta fiind practic inexistente.

În partea frontal superioară, ASUS a montat camera foto, difuzorul telefonului și un senzor. Partea inferioară, de sub ecran, prezintă trei butoane capacitive (back, home, options) inscripționate vizibil și iluminate odată cu ecranul. Sticla care protejează ecranul se întinde pe toată partea frontală, netezind întreaga suprafața. Prinderea acestea este de rama de aluminiu este făcută cu adezivi speciali.

Pe laterala dreapta, utilizatorul va găsi butonul on/of și două butoane pentru volum poziționate la îndemână. Partea stângă este rezervată unul slot accesibil cu ajutorul unui ac sau agrafe.

Sertarul din slot oferă loc pentru două carduri SIM (unul micro SIM și un altul nano SIM pe care se montează și cardul microSD). În cazul puțin probabil în care ați avea un card nano SIM și ați dori suplimentarea celor 256GB de memorie flash disponibili cu un card microSD de 128GB nu veți putea face acest lucru.

Partea din spate din spate al telefonului este fabricată din aluminiu și nu din sticlă ca la Zenfone 3. Telefonul este format dintr-un singur corp, limit cu adezivi speciali, desfacerea acestuia fiind posibilă doar într-un service echipat corespunzător.

ASUS a montat camera foto principală în partea superioară a telefonului, aceasta fiind încadrată de blițul bi-color și de emițătorul și senzorul laser.

