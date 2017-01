Românii au cumpărat online de peste 1,8 miliarde de euro în 2016!

Categoria: stiri Articol scris de Cristi

Potrivit raportărilor și estimărilor principalilor jucători din comerțul electronic românesc împreună cu GPeC, valoarea cumpărăturilor online a depășit pragul de 1,8 miliarde de euro în 2016, cu aproape 30% mai mult decât în 2015, când s-au înregistrat 1,4 miliarde de euro. Dacă am face o medie, acest lucru ar însemna că românii cheltuiesc aprox. 5 milioane de euro în fiecare zi pentru cumpărături prin Internet.

În plus, cifra de 1,8 miliarde de euro face referire doar la produsele fizice (tangibile) comercializate online și nu la servicii, plăți de facturi la utilități, bilete de avion, bilete la spectacole sau diferite evenimente, rezervări hoteliere, vacanțe și călătorii etc. Dacă le-am adăuga și pe acestea, valoarea totală a achizițiilor online ar crește considerabil.

Conform ultimelor cifre disponibile, populația României a scăzut de la 19,8 milioane de locuitori în 2015 la 19,4 milioane de locuitori în 2016. Dintre aceștia, aprox. 11,2 milioane sunt utilizatori de internet, într-o ușoară creștere de la 11 milioane de internauți, cât se înregistrau la finalul anului 2015. Astfel, rata de penetrare a internetului a crescut de la 56% în 2015 la 58% în 2016.

O creștere considerabilă a cunoscut rata de penetrare a dispozitivelor mobile de tip smartphone – de la 50% în 2015 la 70% în 2016 – tot mai mulți români deținând un telefon inteligent. Drept urmare, magazinele online importante din România au înregistrat creșteri semnificative ale traficului generat de dispozitivele mobile: peste 50% din vizitele pe site-uri se fac de pe mobil în detrimentul desktop-ului.

În plus, numărul de comenzi online plasate de pe dispozitive mobile a crescut și el: dacă în 2015 acesta se situa între 25 și 30%, la finalul anului trecut achizițiile făcute de pe mobil au ajuns la 35-40% din totalul comenzilor primite de magazinele online.

Însă, potrivit Consumer Report 2016 românii nu folosesc smartphone-urile prioritar pentru cumpărăturile prin Internet. Principalele activități online de pe dispozitivele mobile sunt, în ordine: Social Networking, E-Mail, vizualizarea de Conținut Video, Browsing și Gaming.

“Mobile” a fost trend-ul anului 2016, dar se păstrează și pentru anul în curs, iar magazinele online românești au înțeles acest lucru și și-au optimizat site-urile pentru dispozitivele mobile. Totuși, principala provocare rămâne optimizarea temei de mobil din punct de vedere al dimensiunii acesteia și al numărului de scripturi apelate, în așa fel încât timpii de încărcare să fie cât mai mici.

Creșterea salariilor, scăderea TVA și, implicit, a prețurilor au contribuit la creșterea consumului în economia românească în 2016. Acest lucru s-a reflectat și în comerțul online. Astfel, un cumpărător online a făcut, în medie, 8,4 achiziții în decursul anului trecut – în creștere față de 2015 când media era de 8,2 dar și față de 2014 când cifra se situa la 8,1 achiziții/an.

De Black Friday românii au cumpărat online de aproximativ 130 de milioane de euro

Doar de Black Friday (noiembrie 2016) românii au cumpărat produse în valoare de aprox. 130 de milioane de euro, cu mult peste valoarea de 100 de milioane de euro înregistrată de Black Friday 2015. De fapt, creșterile de la an la an de Black Friday sunt în media întregii industrii, fiind cuprinse între 25 și 30%: 75 mil. EUR Black Friday 2014 – 100 mil. EUR Black Friday 2015 – 130 mil. EUR Black Friday 2016.

Apetitul românilor pentru reduceri a determinat magazinele online să desfășoare campanii de tip Black Friday (de multe ori, sub alte denumiri) pe tot parcursul anului 2016. Potrivit acestora, indiferent de titulatura sub care se desfășoară campaniile de discount-uri, acestea aduc creșteri în vânzări de aprox. 30%.

Aproximativ 5000 de magazine online cu activitate în România

Din punct de vedere al numărului de magazine online, principalii jucători împreună cu GPeC estimează că acesta a rămas asemănător cu cel din 2015, respectiv aprox. 5.000 de magazine online care sunt suficient de relevante din punct de vedere trafic și comenzi în așa fel încât să poată fi luate în calcul. Totuși, cercetările arată că există peste 20.000 de website-uri pe domeniu .RO care au funcție de „adaugă în coș”, așadar pot fi considerate magazine online – dar traficul mic înregistrat de acestea le face nesemnificative în peisajul e-commerce autohton.

Topul principalelor categorii de produse vândute online în 2016 (exclusiv e-tail) a rămas neschimbat față de 2015, fiind în această ordine: produsele din gama Electro-IT&C (ex.: PC și componente PC, notebooks, tablete, telefoane mobile, electronice și electrocasnice etc.), produsele de tip Fashion & Beauty (îmbrăcăminte, încălțăminte, accesorii, cosmetice, parfumuri, ceasuri etc.), produsele pentru casă și decorațiuni, precum și produsele destinate copiilor (de la jucării până la articole pentru copii de tip: cărucioare, vestimentație, consumabile etc.).

Pe segmentul Electro-IT&C, valoarea coșului mediu a cunoscut o ușoară scădere de la 680 lei în 2015 la 669 lei în 2016. Același lucru s-a întâmplat și în cazul verticalei de Fashion & Beauty: de la 180 lei în 2015, coșul mediu a scăzut la 161 lei în 2016, iar magazinele care comercializează produse pentru copii s-au încadrat în același trend, valoarea medie a tranzacțiilor scăzând de la 210 lei la 203 lei.