Sony speră, dar speră degeaba!

Sony încearcă să readucă în actualitate o categorie de produse de mult uitată. Celebrele playere audio portabile cu bandă magnetică de la Sony reprezentau un simbol al statului social printre tinerii anilor ’90.

Astăzi, gama Walkman e doar o relicvă a trecutului ce nu își mai găsește locul pe piață. Utilizatorul preferă să folosească telefonul mobil, mult mai util. Telefoanele inteligente au eliminat de pe piață playerele audio mobile, camerele foto de buzunar, iar încurând vor elimina și aparatele foto DSLR entry-level.

La începutul acestui an, Sony a lansat noul Walkman NW-A35, un player căruia nu-i acordăm prea multe șanse de reușită. Din punct de vedere al dimensiunilor, playerul poate fi comparat cu un telefon mobil din clasa medie.

Acesta este dotat cu tehnologiile Bluetooth și NFC, utilizatorii putându-se conecta wireless la boxe sau căști, la fel cum pot proceda cu propriul telefon. NW-A35 dispune de o autonomie a bateriei de până la 45 de ore (MP3) sau 30 de ore (Hi-Res Audio) dintr-o singură încărcare.

Walkman-ul NW-A35 dispune de un ecran tactil de 3.1 inci și o interfață intuitivă cu taste laterale pentru un control confortabil. Are o memorie de 16GB, care poate fi extinsă cu un card microSD pentru a stoca un volum ridicat de muzică. NW-A35HN este disponibil împreună cu căști intraauriculare cu funcție Hi-Res Audio de anulare digitală a zgomotului pentru reducerea zgomotului ambiental.

Noul Walkman NW-A35 va fi disponibil în Europa din februarie 2017, în cinci culori: albastru-verzui, roșu cinabru, negru cărbune, galben lămâie și roz bordo.

