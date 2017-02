Allview oferă un telefon cu două camere video alăturate

Allview va distribui în România un telefon echipat cu două camere video. Noul model, al cărui producător nu a fost precizat, va putea fi găsit în magazine sub denumirea X4 Soul.

Cele două camere se completează una pe alta: camera principală de 13MP, cu o deschidere a difragmei f/2.0, surprinde detaliile chiar și în lumină scăzută, în timp ce a doua cameră, de 5MP, preia informații despre profunzimea câmpului vizual pentru a obține un efect de blur în fundal.

X4 Soul este un smartphone elegant realizat în proporție de 97% din metal. Display-ul IPS FullHD de 5,5 inch își adaptează luminozitatea în funcție de schimbarile de mediu, fiind foarte vizibil chiar și în lumina soarelui. Panoul 2,5D contribuie la designul plăcut al smartphone-ului X4 Soul, în timp ce protecția Corningorilla ® Glass oferă o rezistență la șocuri de trei ori mai mare.

X4 Soul promite experiențe de utilizare fără cusur grație memoriei RAM de 4GB și procesorului Octa-Core 2.0GHz. Memoria Flash de 64GB este extrem de generoasă și poate fi suplimentată prin utilizarea unui card microSD de până la 128GB în regim single SIM. Dispozitivul oferă conectivitate 4G Cat6, cu viteze de două ori mai rapide în comparație cu standardul 4G Cat4.

X4 Soul este disponibil începând de astăzi pe site-ul allview.ro la prețul de 1.699 lei. În următoarele două săptămâni, smartphone-ul X4 Soul va fi disponibil în oferta Digi Mobil şi va putea fi achiziționat cu plata integrală sau în rate fără dobândă, la contractarea abonamentelor din gama Optim.

