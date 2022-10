Telefonul buget POCO M5s, disponibil în România

Telefonul de buget POCO M5s a ajuns pe piața românească. Brandul e atractiv pentru tineri, iar acest terminal în sine are un sistem de 4 camere, ecran AMOLED DotDisplay de 6.43 inci, procesor MediaTek Helio G95 și baterie de 5000mAh. POCO M5s se găsește în varianta cu 4GB memorie + 128GB stocare, în variantele de culoare negru și albastru. Prețul recomandat de vânzare este de 999 lei.

POCO M5s înregistrează 4K la 30 de frame-uri pe secundă și poate fi folosit inclusiv pentru a filma activități sportive. Setup-ul este format dintr-o cameră principală de 64MP, o cameră cu unghi ultra-larg de 8MP, dar și doi senzori de 2MP pentru profunzime și macro. Camera frontală are 13MP și este ideală pentru selfie-uri și apeluri video. În plus, POCO M5s are și o mulțime de moduri inteligente pentru a-i ajuta pe utilizatori. De exemplu, fotografiile de noapte sunt foarte bune, potretele au un efect de bokeh excelent, iar cu ajutorul AI-ului se pot produce filmări time-lapse sau în slow-motion la nivel profesional.

POCO M5s are un ecran Full HD+ AMOLED DotDisplay de 6.43 inci, perfect calibrat pentru a urmări competițiile, serialele sau videoclipurile preferate. Completat de difuzoarele duale, a fost conceput pentru a oferi experiențe audio-vizuale imersive. POCO M5s aduce și alte specificații premium pentru un plus de confort, precum DC Dimming și senzorul ambiental de lumină la 360° care ajustează luminozitatea ecranului în funcție de scenariul de utilizare.

Echipat cu chipset-ul MediaTek Helio G95, POCO M5s este redutabil și la capitolul procesare. De asemenea, are și o baterie de înaltă capacitate de 5.000mAh, ce asigură 12 ore de divertisment fără întreruperi sau o zi și jumătate de convorbiri telefonice. În modul standby poate rezista chiar și o lună.