Philips X818 vine cu tehnologie SoftBlue și carcasă antimicrobiană

China Electronics Corporation lanseaza în România Philips X818, modelul fiind disponibil, la precomandă, în oferta Digi Mobil. Philips X818 este un smartphone dual SIM, cu procesor octa core helio P10 pe 64 de biți, la 2.0 GHz și o memorie internă de 3GB RAM. Smartphone-ul are un slot pentru carduri de memorie de până la 128GB. Terminalul rulează Android 6.0 Marshmallow și este compatibil cu tehnologia 4G, atât de tip FDD-LTE, cât și TDD-LTE.

Philips X818 are doar 6,95 mm grosime și este dotat cu o baterie de 3.900 mAh, oferind o durată în convorbire, de până la 11 ore și o durata în standby, de până la 19 zile. De asemenea, smartphone-ul are integrată tehnologia X-Power, pe care utilizatorii o pot accesa rapid, ori de câte ori doresc să-și conserve bateria telefonului.

Camera foto principală are 16 MP și este dotată cu flash LED și tehnologie autofocus (PDAF – phase detection autofocus), care permite focalizarea de mare precizie. Camera foto secundară are 8 MP și este ideală pentru selfie-uri sau apeluri video.

Philips X818 este echipat cu un ecran LTPS FHD de 5,5 inch, cu o rezoluție de 1.920 x 1.080 pixeli, iar Corning Gorilla Glass 4, cu rezistență sporită, protejează display-ul de zgârieturi și de spargere. Smartphone-ul are încorporată tehnologia SoftBlue, care acționează ca un filtru pentru ecran, reducând emisiile produse de lumină albastra. Tehnologia protejează ochii și reduce oboseala, fără să afecteze calitatea imaginilor.

În plus, Philips X818 are o carcasă antimicrobiană, cu ioni de argint, care împedică dezvoltarea bacteriilor.

Philips Xenium X818 va fi disponibil pe negru și pe alb/aur-roz (începând cu trimestrul 2), prețul de vânzare recomandat este de 1449 lei.