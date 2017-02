Roamingul va disparea din Uniunea Europa incepand cu 15 iunie

Începând cu data de 15 iunie 2017, pe teritoriul Uniunii Europene, nu vor mai fi aplicate tarife de roaming pentru cetățenii care călătoresc dintr-un stat într-altul.

Vor fi admise limitări ale traficului de internet, pentru viteză și cantitatea de date transferată, atunci când utilizatorul de telefonie folosește rețelele mobile din alt stat.

Eliminarea costurilor de roaming face parte din „regulamentul telecomunicațiilor” care prevede primele reguli UE privind neutralitatea internetului pentru asigurarea accesului deschis, fără discriminări, la conținutul internetului. Furnizorii de internet nu vor avea voie să reducă viteza internetului și să folosească acest lucru în scopuri comerciale. Regulile privind neutralitatea internetului vor intra în vigoare tot din 30 aprilie.

Uniunea Europeană a redus costurile serviciilor în roaming din 2007, iar Parlamentul a cerut în mod repetat eliminarea lor definitivă.

În iunie 2015, negociatorii Parlamentului European, guvernele statelor membre din Consiliu și Comisia Europeană au căzut de comun acord asupra regulamentului telecomunicațiilor și asupra abolirii costurilor de roaming de la 15 iunie 2017. În octombrie, Parlamentul a aprobat acest acord în plen.

