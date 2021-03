ASUS Republic of Gamers a prezentat seria ROG Phone 5 și noile căști de gaming ROG

În cadrul evenimentului virtual „For Those Who Dare”, Republic of Gamers (ROG) a dezvăluit noua și puternica serie ROG Phone 5 alături de o nouă gamă de căști de gaming și accesorii.

ROG Phone 5, ce include ROG Phone 5, ROG Phone 5 Pro și ROG Phone 5 Ultimate, este cea mai recentă și mai puternică generație a celui mai avansat smartphone de jocuri din lume. Dezlănțuind puterea celei mai recente platforme mobile Qualcomm Snapdragon 888 5G cu comunicații avansate 5G, seria ROG Phone 5 oferă un ecran certificat AMOLED HDR10 + de 144 Hz / 1 ms, de la Samsung, un sistem de răcire GameCool 5 actualizat și o baterie mare, de 6000 mAh. ROG Phone 5 Pro și ROG Phone 5 Ultimate îmbunătățesc, de asemenea, experiențele utilizatorilor cu ROG Vision, un afișaj matricial nou, care arată animații în ton cu starea telefonului.

“ROG Phone 5 este cel mai bun telefon de jocuri pentru cea mai bună experiență de gaming mobil,” a declarat S.Y. Hsu, ASUS co-CEO. “Acesta continuă moștenirea telefoanelor ROG ca smartphone-uri de top pentru gaming, excepționale în privința performanțelor și ecranelor, a sunetului, a controlului și a autonomiei.”

Pentru un sunet incredibil în jocuri, care să completeze seria ROG Phone 5, gama include, de asemenea, ROG Strix Go BT, o cască de jocuri care oferă un sunet wireless excepțional pentru experiențe de joc captivante; ROG Cetra II, căști de jocuri cu anulare activă a zgomotului ambiental, un conector USB-C și difuzoare din cauciuc siliconic lichid (LSR); și ROG Cetra II Core, căști de jocuri cu difuzoare LSR și compatibilitate multiplatformă extinsă.

Evenimentul de lansare For Those Who Dare aduce lumii un nou telefon legendar de gaming, cu periferice incredibile și un meci demonstrativ între persoane cu influență în mediul online, demonstrând angajamentul ROG de a îndrăzni să depășească limitele și să ghideze gamingul mobil, precum și întregul ecosistem global de gaming.

Seria ROG Phone 5

Seria ROG Phone 5 este susținută pentru a câștiga de cea mai recentă platformă mobilă Qualcomm Snapdragon 888 5G cu comunicații avansate 5G. Sistemul de răcire GameCool 5, actualizat, împreună cu noul manager de performanță din Armory Crate, asigură performanța maximă disponibilă pentru orice scenariu de joc. Pentru imagini ultra-fluide și ultra-receptive, seria ROG Phone 5 este echipată cu un ecran certificat AMOLED HDR10 + de 144 Hz / 1 ms, construit de Samsung, cu o rată de eșantionare tactilă de 300 Hz și o latență ultra-redusă. Gamerii pot juca mai mult cu seria ROG Phone 5 datorită bateriei mari, de 6000 mAh, iar telefoanele vin cu un adaptor HyperCharge de 65 de wați, care încarcă bateria în cel mai scurt timp posibil.

Seria ROG Phone 5 continuă filosofia de proiectare ROG pentru jucători cu ROG Vision, un afișaj matricial amplasat pe spate – disponibil exclusiv pe ROG Phone 5 Pro și ROG Phone 5 Ultimate – care prezintă animații personalizabile ca răspuns la o varietate de evenimente din sistem și din joc. ROG Phone 5 Pro dispune de un ecran color ROG Vision, în timp ce ROG Phone 5 Ultimate are o versiune monocromă. Există, de asemenea, îmbunătățiri importante ale sistemului de control AirTrigger 5, iar puternicul sistem audio GameFX a fost, de asemenea, regândit pentru a oferi un sunet și mai captivant.

Căștile de gaming ROG Strix Go BT

Căștile de gaming ROG Strix Go BT oferă experiențe wireless de neegalat pentru jocuri incredibil de captivante. Latența redusă și rezoluția ridicată a tehnologiei audio adaptive Qualcomm aptX asigură un sunet Bluetooth fără erori, de înaltă calitate, iar conectorul de 3,5 mm este gata să se conecteze la platforma de joc preferată.

Căștile de gaming ROG Cetra II

Tehnologia de anulare activă a zgomotului (ANC) le permite utilizatorilor să atenueze zgomotul ambiental pentru a rămâne concentrați, iar microfonulpăstrează claritatea convorbirilor din joc.

În ceea ce privește experiențele prin conexiunea cablată, căștile intra-auriculare ROG Cetra II RGB oferă un sunet uimitor prin intermediul unui conector USB-C, pentru compatibilitate cu telefoanele mobile, seria ROG Phone 5, PC-uri, Mac-uri și Nintendo Switch.

Utilizatorii își pot activa tehnologia ANC pentru sunet în jocuri ce nu distrage atenția, sau se pot selecta înapoi modul Ambient pentru a auzi zgomotul dimprejur. Difuzoarele ASUS Essence din cauciuc siliconic lichid (LSR) furnizează un sunet impecabil cu un bas puternic, în timp ce microfoanele încorporate, cu suprimare a zgomotului, asigură o comunicare vocală clară.

Aripioarele ultrasoft LSR și pernuțele pentru urechi incluse oferă un plus de confort, iar iluminarea RGB a căștilor poate fi sincronizată cu iluminarea ROG Phone 5, prin intermediul software-ului Aura Sync.

Căștile de gaming ROG Cetra II Core

LSR este, de asemenea, utilizat pentru a maximiza experiențele utilizatorilor cu căștile de gaming ROG Cetra II Core – Difuzoarele ASUS Essence oferă o calitate audio optimă, iar aripioarele și pernuțele pentru urechi din LSR oferă un confort sporit. În plus, acest model extinde suportul multiplatformă cu un conector de 3,5 mm pentru compatibilitate cu PlayStation 5, Seria Xbox X / S, seria ROG Phone 5, telefoanele mobile, PC-uri, Mac-uri și Nintendo Switch. Conectorul este, de asemenea, perfect înclinat la 90° pentru a oferi un plus de confort în timpul jocurilor în mod peisaj.

Accesoriile modulare ROG Phone 5

Mai multe accesorii modulare optimizează experiențele de joc pe seria ROG Phone 5. Gamepad-ul ROG Kunai 3 adaugă la seria ROG Phone 5 controale de gamepad în stil consolă, iar pentru o protecție și stil suplimentar, carcasa ROG Lighting Armor oferă telefonului iluminarea Aura și un aspect ce iese în evidență.