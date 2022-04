OnePlus 10 Pro 5G este lansat în Europa, America de Nord și India

OnePlus a lansat oficial cel mai nou smartphone flagship al său – OnePlus 10 Pro 5G – în Europa, India și America de Nord. OnePlus 10 Pro are Hasselblad Camera for Mobile, de a doua generație, cele mai bune performanțe dintre telefoanele OnePlus și un ecran de 120Hz cu tehnologie LTPO îmbunătățită și calibrare dublă a culorii. În plus, dispozitivul include o serie de noi funcții de joc oferite de HyperBoost Gaming Engine și prezintă un design nou care continuă tradiția OnePlus de a oferi produse cu stil. De asemenea, OnePlus a lansat o nouă variantă de culoare pentru căștile OnePlus Buds Pro numită Radiant Silver în Europa, India și America de Nord, care reproduce aspectul oțelului inoxidabil.

Performanță

Telefonul este construit în jurul chipsetului Snapdragon 8 Gen 1. De asemenea, OnePlus 10 Pro este echipat cu un sistem de răcire pasiv 3D cu 5 straturi; acesta este cel mai avansat sistem de răcire de pe un telefon OnePlus și ajută la maximizarea performanței procesorului.

SUPERVOOC de 80W este cea mai rapidă soluție de încărcare pe fir disponibilă pe un telefon OnePlus. Cu ajutorul acestuia, bateria uriașă de 5.000 mAh a OnePlus 10 Pro poate fi încărcată de la 1 la 100% în doar 32 de minute. În plus, SUPERVOOC de 80 W poate oferi energie pentru o zi în doar 15 minute de încărcare și dispune de o funcție numită Smart Charge Protection, concepută pentru buna funcționare a bateriei pe termen lung. Încărcarea wireless este la rândul ei extrem de rapidă, astfel că AIRVOOC de 50W va duce OnePlus 10 Pro de la 1 la 100% în doar 47 de minute.

Ecranul

Ecranul QHD+ de 6,7 inchi al OnePlus 10 Pro beneficiază de tehnologia LTPO îmbunătățită care permite dispozitivului să își ajusteze rata de reîmprospătare între 1Hz și 120Hz chiar mai rapid decât OnePlus 9 Pro, în funcție de tipul de conținut vizualizat. Astfel, ecranul OnePlus 10 Pro consumă mai puțină energie decât ecranele cu rată de reîmprospătare fixă de 90Hz.

În mod tradițional, telefoanele au afișajul calibrat pentru un anumit nivel de luminozitate, ceea ce înseamnă că culorile pot deveni mai puțin precise dacă luminozitatea este crescută sau scăzută semnificativ. Cu Dual Color Calibration, display-ul OnePlus 10 Pro a fost calibrat la două niveluri de luminozitate – 500 nits și 100 nits – pentru o acuratețe a culorii cu 50% mai mare atunci când display-ul OnePlus 10 Pro este folosit la luminozitate scăzută.

OxygenOS 12

OnePlus 10 Pro vine cu OxygenOS 12.1 preinstalat. Acesta este bazat pe Android 12, are un design nou și noi funcții centrate pe muncă, odihnă și gaming. La fel ca toate celelalte dispozitive flagship OnePlus, modelul 10 Pro va primi 3 actualizări majore de Android și 4 ani de actualizări de securitate.

Preț și disponibilitate

OnePlus 10 Pro va fi disponibil în magazinele specializate începând cu 5 aprilie 2022, la următoarele prețuri.

Versiune 8+128 GB – preț 4.499 lei

Versiune 12+256 GB – 4.999 lei

Versiune 12+256 GB – 4.999 lei