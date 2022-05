OnePlus lansează telefonul Nord 2T 5G

OnePlus lansează un nou telefon 5G cu caracteristici de vârf. OnePlus Nord 2T preia elementele esențiale la OnePlus Nord 2 și le face un upgrade pentru a oferi utilizatorilor o experiență mai bună. Include aceeași încărcare rapidă SUPERVOOC de 80 W care a debutat pe OnePlus 10 Pro, un chipset MediaTek Dimensity 1300 mai rapid și o cameră frontală de 32 MP. Aceste detalii, alături de sistemul de operare OxygenOS 12.1 (Android 12 modificat), oferă o experiență mai rapidă și mai fluidă la un preț excelent.

Tehnologia SUPERVOOC de 80W a telefonului OnePlus Nord 2T încarcă bateria de 4.500 mAh de la 1 la 100% în 27 de minute și oferă putere pentru o zi în doar 15 minute de încărcare, fiind așadar cu 120% mai rapidă decât pe primul OnePlus Nord.

OnePlus Nord 2T are certificare TÜV Rheinland pentru încărcare și utilizare rapidă în condiții de siguranță. În plus, are 9 senzori de temperatură încorporați pentru a monitoriza temperatura de încărcare în timp real, asigurându-se că telefonul rămâne rece în timpul procesului de încărcare.

Acesta mai dispune de un setup de camere puternice pe partea din spate, compus dintr-un senzor Sony IMX766 de 50 MP cu stabilizare optică a imaginii (OIS), o cameră ultra-wide de 8 MP cu un câmp vizual de 120°, care permite captarea unui număr mai mare de detalii, precum și un obiectiv mono de 2 MP. Senzorul Sony IMX766 de 50 MP a fost ales pentru dimensiunea mare de 1/1,56 inchi, dimensiunea pixelilor de 1,0 μm și suport pentru OIS.

Pe partea din față, OnePlus Nord 2T 5G este dotat cu același senzor de 32 MP ca și OnePlus 10 Pro. Camera selfie dispune de stabilizare electronică a imaginii (EIS) și un algoritm de deblurring AI, care îmbunătățește claritatea și claritatea fotografiilor și a videoclipurilor.

OnePlus Nord 2T 5G este dotat cu chipset-ul MediaTek Dimensity 1300 care dispune de un procesor octa-core cu viteze de până la 3 GHz, cu performanțe excelente în jocuri, consum de energie mai redus și control mai bun al temperaturii, cu HyperEngine5.0. MediaTek Dimensity 1300 este ”însoțit” de până la 12 GB de memorie RAM LPDDR4X și de până la 256 GB de spațiu de stocare UFS 3.1 pentru a asigura o experiență rapidă și fluidă, specifică OnePlus.

În plus, OnePlus Nord 2T dispune de tehnologia Wi-Fi/Bluetooth Hybrid 2.0, care permite viteze de date mai constante atunci când sunt conectate la rețele Wi-Fi și reduce latența audio atunci când telefonul este conectat simultan la dispozitive Wi-Fi și Bluetooth. OnePlus Nord 2T are un ecran mare FHD+ AMOLED de 6,43 inchi, cu o rată de reîmprospătare de 90 Hz, care oferă scrol rapid și lin.

OnePlus Nord 2T vine cu OxygenOS 12.1 preinstalat, bazat pe Android 12, ceea ce înseamnă multitasking mai bun, un consum de energie îmbunătățit și o vizualizare mai fluidă a galeriei foto. OnePlus Nord 2T va primi 2 actualizări majore pentru Android și 3 ani de actualizări de securitate.

Preț și disponibilitate