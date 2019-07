ROG Phone II va utiliza platforma mobilă Qualcomm Snapdragon 855 Plus

Republic of Gamers (ROG) a anunțat că următoarea generație ROG Phone II va fi primul telefon de gaming din lume bazat pe noua platformă mobilă Snapdragon 855 Plus. ROG Phone II le va oferi utilizatorilor ce mai bună experiență posibilă în jocurile mobile, fiind construit pe baza inovațiilor aduse de apreciatului ROG Phone, ce și-a făcut debutul în 2018. Toate detaliile și specificațiile acestui nou telefon pentru jocuri vor fi anunțate în săptămânile următoare, dar puterea crescută a chipsetului Snapdragon 855 Plus asigură faptul că performanța generală a dispozitivului va face încă un salt înainte.

Procesorul Kryo 485 din componența Snapdragon 855 Plus va rula la frecvențe de până la 2.96GHz, în timp ce grafica Adreno 640 este cu 15% mai rapidă decât în platforma curentă Snapdragon 855.

Bazându-se pe această fundație de performanță ridicată în completarea unei serii de noi caracteristici și îmbunătățiri, ROG Phone II este pregătit să surprindă lumea jocurilor mobile.

Detaliile complete despre ROG Phone II vor fi anunțate în viitorul apropiat.