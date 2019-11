Tarife mai mici pentru apeluri mobile

ANCOM a dezbătut împreună cu industria, în cadrul sedinței Consiliului Consultativ din data de 10.10.2019, reducerea tarifului maxim de terminare a apelurilor la puncte mobile, începând cu 1 ianuarie 2020.

Lycamobile S.R.L., Orange Romania S.A., Vodafone Romania S.A., RCS&RDS S.A. și Telekom Romanian Mobile Communications S.A., operatorii desemnați cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile în propriile rețele publice de telefonie, vor fi obligați sa nu depășească nivelul de 0,76 eurocenți/minut, tariful maxim reglementat pentru furnizarea serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile în propria rețea, fața de 0,84 eurocenți/minut cât este în prezent.

Noul tarif maxim de 0,76 eurocenți/minut a fost calculat ca medie a tarifelor de terminare a apelurilor la puncte mobile stabilite în statele membre ale Uniunii Europene, pe baza unui model de cost LRIC pur.

Tariful maxim pentru terminarea apelurilor la puncte mobile se va aplica începând cu data de 1 ianuarie 2020, până la adoptarea unui tarif de terminare a apelurilor la puncte mobile, unic la nivel european.

Conform prevederilor Directivei (UE) 2018/1972, intrate în vigoare la data de 20 decembrie 2018, până cel târziu la 31 decembrie 2020 se vor aplica tarife maxime de terminare a apelurilor la puncte mobile, respectiv la puncte fixe, unice la nivelul Uniunii Europene.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating

VN:F [1.9.22_1171]