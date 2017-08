Sistemul de navigație Sygic te ajută să găsești un loc de parcare

Găsirea unui loc de parcare în orașele mai mari devine nu doar mai dificil, ci și mai scump. Nu a fost niciodată mai ușor să ajungi la garajul cel mai apropiat de destinația finală, cu opțiunea de rezervare online. Funcția Real Time Parking Service din cadrul Sistemului Sygic Car Navigation îi dirijează acum pe șoferi și le economisește banii.

În Londra, Paris sau Amsterdam prețurile medii pentru parcare sunt chiar mai mari. Conform studiului efectuat de Parkopedia în Mai 2017, aceste metropole europene aparțin primelor 16 orașe cu cele mai ridicate costuri de parcare pe termen scurt. Prețurile pentru o staționare medie de 2 ore în centrul Londrei pot ajunge până la 42 de euro, dar locurile stradale până la 5,50 euro. Prin sugerarea disponibilității și a prețurilor, funcția Sistemului Sygic Car Navigation oferă o alternativă care valorează zeci de euro.

Cum te poate ajuta Sygic Car Navigation să găsești un loc de parcare

Sygic, cel mai avansat sistem de navigare de pe telefonul mobil, cu peste 200 de milioane de utilizatori în întreaga lume, a scos la iveală o nouă funcționalitate pentru aplicația Car Navigation, care permite conducătorilor auto să găsească cea mai ieftină, apropiată sau disponibilă parcare pentru destinația lor, să o achite și să navigheze direct la locul de parcare. Fiecare utilizator Premium al acestei aplicații poate acum să se bucure nestingherit de navigarea online către cele 60 milioane de locuri de parcare Parkopedia în 8 mii de orașe din 75 de țări din toată lumea.

Sistemul Sygic Car Navigation este special optimizat pentru a funcționa, prin intermediul telefonului mobil, cu un sistem de infotisment integrat, instalat la bordul autovehiculului. Conducătorii auto pot dispune comenzi prin intermediul comenzilor volanului, butoanelor tabloului de bord sau a ecranului tactil. Tehnologia are rolul de a reduce dorința șoferului de a lua și de a se uita la dispozitivul mobil.

Gigantul Sygic în materie de sisteme de navigație oferă aplicația sa Car Connected (conectat la autovehicul) pentru muți producători auto. La mărci precum SKODA, Honda, Volkswagen, Citroen, Jaguar, LAND-ROVER, Peugeot și Seat, conducătorii auto pot utiliza deja de mult timp sistemul Car Navigation. Anunțat la MWC 2017, Sygic a devenit prima aplicație de navigare GPS, din toate timpurile, care funcționează cu Ford Motor Company’s SYNC AppLink. Ford Fiesta împreună cu alte autovehicule care au activat Ford SYNC 3 are capacitatea de a oferi conducătorilor auto posibilitatea navigației mobile de pe monitorul telefonului la ecranul tactil integrat al SYNC 3.

Disponibilă în mai mult de 200 de țări și în aproximativ 40 de limbi, tehnologia Sygic este optimizată pentru a funcționa fără probleme împreună cu Ford SYNC 3 – oferind șoferilor mai multe opțiuni în ceea ce privește navigația. Aplicația Sygic Car Navigation este lansată pentru sistemul de operare iOS mobile, dispozitivele Android vor fi adăugate până la sfârșitul anului 2017.

