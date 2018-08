A fost prezentat Galaxy Note9 – Un nou element în Galaxia Samsung

Samsung a anunțat astăzi cel mai recent membru al familiei Note, Galaxy Note9. Seria Note a fost recunoscută pentru includerea ultimelor inovații ale companiei, iar Galaxy Note9 continuă această tradiție cu un smartphone premium care oferă performanțe revoluționare; un nou S Pen, care vine pentru prima oară cu conectivitate, precum și cea mai inteligentă cameră Samsung de până acum.

Ce aduce nou Galaxy Note9

• Baterie care ține o zi întreagă: bateria de 4.000mAh a lui Galaxy Note9, cea mai mare baterie folosită vreodată într-un flagship Galaxy, are o durată lungă de viată și permite utilizarea telefonului o zi întreagă pentru a vorbi, a scrie, a juca jocuri și a viziona filme de dimineață până seara.

• Stocați mai mult, ștergeți mai puțin: Galaxy Note9 este disponibil cu două opțiuni de stocare internă – 128GB sau 512GB. De asemenea, având capacitatea de a introduce o cartelă microSD, Galaxy Note9 poate ajunge până la 1TB de memorie, oferind astfel suficient spațiu pentru fotografiile, videoclipurile și aplicațiile preferate.

• Viteză și putere: Galaxy Note9 este un smartphone extrem de puternic, cu un procesor de ultimă oră de 10nm și poate susține viteza maximă disponibilă pe piață (de până la 1,2 gigabiți pe secundă) pentru streaming și descărcare fără pauze. Galaxy Note9 include, de asemenea, un sistem de răcire pe baza tehnologiei Water Carbon Cooling și un algoritm inteligent de ajustare, dezvoltat de Samsung pentru a oferi performanță maximă, dar și stabilă.

S Pen – Aceeași Marie, altă pălărie

Sunt puține lucruri care pot fi îmbunătățite la un stilou electronic. Ceea ce a început ca un instrument pentru a scrie și desena, pune acum mai multă putere și control în mâinile utilizatorilor. Acum, cu ajutorul tehnologiei Bluetooth Low-Energy (BLE), noul S Pen oferă un mod complet nou de utilizare a Galaxy Note. Cu doar un clic, este posibil să realizezi selfie-uri și imagini de grup, să prezinți proiecte, să pui pauză sau să dai play unui video și multe altele. În decursul acestui an, dezvoltatorii pot chiar să integreze noile funcții BLE avansate ale S Pen în aplicațiile lor.

Cameră mai inteligentă

Poate fi greu să faci o poză care arată la fel ca cele ale profesioniștilor – dar nu ar trebui să fie. Galaxy Note9 se bazează pe tehnologiile de vârf ale camerelor Samsung, cu noi capabilități care facilitează obținerea unei imagini perfecte.

• Scene Optimizer: Camera Galaxy Note9 este cea mai inteligentă cameră Samsung de până acum. Cu ajutorul inteligenței integrate, poate identifica elementele unei fotografii, cum ar fi scena și subiectul, pentru a o clasifica automat într-una din cele 20 de categorii și a o optimiza instantaneu pe baza categoriei. Rezultatul este o imagine uimitoare, plină de viață, în culori îndrăznețe și dinamice.

• Detectarea defectelor: Prima fotografie nu iese întotdeauna așa cum ți-ai fi dorit, dar Galaxy Note9 permite utilizatorilor să afle dacă există ceva în neregulă, astfel încât să poată face o altă fotografie fără a pierde momentul. Va apărea imediat o notificare în cazul în care imaginea este neclară, subiectul a clipit, există o strălucire a obiectivului sau există o lumină de fundal care influențează calitatea imaginii.

• Cameră Premium: Cu o combinație unică de caracteristici avansate de inteligență și hardware premium, camera Galaxy Note9 este cea mai bună pe piață. Dispune de o tehnologie avansată de reducere a zgomotului din imagine și o lentilă Dual Aperture, care se adaptează la lumină la fel ca ochiul uman. Indiferent de condițiile de iluminare, camera Galaxy Note9 oferă o imagine clară.

De la muncă la joacă

Infinity Display este o marcă de design Samsung, iar Galaxy Note9 are cel mai mare ecran edge-to-edge folosit vreodată pe un Note. Display-ul Super AMOLED de 6,4 inch oferă o experiență multimedia spectaculoasă. Infinity Display-ul lui Galaxy Note9 este completat de difuzoarele stereo produse de AKG și au capacitatea de a furniza sunet imersiv Dolby Atmos.

Galaxy Note9 oferă de asemenea o experiență asemănătoare PC-ului, prin Samsung DeX. Utilizatorii pot lucra la prezentări, pot edita fotografii și pot urmări emisiunile preferate, toate cu ajutorul telefonului lor. Experimentați Samsung DeX cu adaptoare HDMI ușor de transportat. Atunci când este conectat la un monitor, Galaxy Note9 poate să alimenteze un desktop virtualizat și chiar să servească ca un al doilea ecran complet funcțional. Luați notițe cu S Pen în timp ce vizionați un videoclip sau utilizați Galaxy Note9 ca trackpad, faceți clic dreapta, trageți și fixați și utilizați mai multe ferestre pe un monitor. Nu a fost niciodată mai ușor să fii mai productiv.

Tehnologii din galaxia Samsung

Tehnologiile premium Galaxy vin la pachet cu Note9: încărcare rapidă fără fir, rezistență la apă și praf IP68 și servicii Samsung cum ar fi Samsung Health și Samsung Pay. Galaxy Note9 oferă funcția de securitate Knox, precum și opțiuni de securitate biometrice, inclusiv scanarea amprentelor digitale, scanarea irisului și capabilități de recunoaștere a feței, pentru a păstra informațiile importante în siguranță.

Galaxy Note9 va fi disponibil începând cu 24 august 2018 în România și va fi oferit în variantele Midnight Black și Lavender Purple, alături de un S Pen asortat și în varianta Ocean Blue cu un S Pen galben.

Introducere – Samsung Galaxy Note9

Specificații Samsung Galaxy Note9

Ecran 6.4-inci Quad HD+ Super AMOLED, 2960×1440 (516ppi)

Procesor 64-bit Octa-core, 10nm, (Max. 2.7 GHz + 1.7 GHz)

8GB sau 6GB memorie RAM (LPDDR4), 512GB + slot MicroSD (până la 512GB)

Cameră duală cu Dual OIS (Stabilizator de imagine)

– Wide-angle: Super Speed Dual Pixel 12MP AF, F1.5/F2.4, OIS

– Telephoto: 12MP AF, F2.4, OIS

– 2X zoom optic, până la 10X zoom digital

Cameră frontală: 8MP AF, F1.7

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), VHT80 MU-MIMO, 1024QAM,

Bluetooth v 5.0 (LE până la 2Mbps), ANT+, USB Type-C, NFC, Location (Rețele de sateliți GPS, Galileo, Glonass, BeiDou)

Accelerometru, barometru, senzor de amprentă, giroscop, senzor geomagnetic,

Hall Sensor, senzor de ritm cardiac, senzor de proximitate, senzor de lumină RGB, Iris Sensor, senzor de presiune

Baterie 4000mAh, încărcare rapidă

Corp 161.9 x 76.4 x 8.8mm, 201g, IP68

Sistem de operare Android 8.1 (Oreo)

