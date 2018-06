Allview lansează A9 Plus, un telefon cu Android Go

telefoane Categoria: stiri Articol scris de Cristi

Allview, marca românească de smartphone-uri și tablete, lansează A9 Plus, primul telefon cu sistemul de operare Android Oreo (Go edition) dedicat terminalelor entry level.

Noul sistem de operare Android Oreo (Go edition) este dedicat telefoanelor cu mai puțină memorie internă – sub 1GB RAM – pe care versiunea standard de Android și aplicațiile dezvoltate pentru acestă nu rulează în condiții optime. Grație sistemului de operare, A9 Plus are o performanță optimizată și oferă utilizatorului de 2 ori mai mult spațiu în memoria internă.

Noul telefon va avea integrat un display de 18:9 și o memorie de 1GB RAM. Este un terminal dedicat tuturor persoanelor care își doresc un smartphone accesibil și în același timp rapid.

Android Oreo (Go edition) a creat versiuni regândite ale aplicațiilor oficiale Google: YouTube Go, Google Maps Go, Gmail Go, Gboard, Google Play, Chrome şi Files Go. Astfel, acestea vor utiliza mai puțină putere de procesare.

Telefonul este disponibil în România la prețul de 369lei.