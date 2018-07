Android Auto va ajunge pe automobilele Dacia

Categoria: stiri Articol scris de Cristi

Automobilele Dacia vor oferi unități multimedia echipate cu sistemul de operare Android Auto. Informația este furnizată chiar de siteul Android.com care ne indică faptul că acest sistem de operare va fi disponibil „în curând”.

Sistemul multimedia disponibil la ora actuală pe Dacia este livrat de LG Electronics, una dintre cele mai mari companii specializate în electronica de vârf, cunoscută pentru televizoarele high-end și telefoanele mobile Android. Hărțile pentru navigație sunt oferite de NavTeq și NNG, doi jucători mari pe piața de software pentru navigație prin satelit.

Sistemele de navigație de pe automobilele grupului Renault-Nissan, din care Dacia face parte, sunt integrate cu celelalte calculatoare ale automobilului și microcontrolere ale componentelor, preluând date prin protocolul Controller Area Network (CAN bus).

Sistemul de operare Android Auto care va ajunge pe Dacia ar putea fi integrat cu sistemul audio, microfonul intern, senzorii auto, etc. și va putea intermedia apelurile telefonice, va oferi date despre parametrii motorului, temperatură, etc.

O altă veste bună pentru puternicul producător auto de la Mioveni este că automobilele Dacia ar putea fi echipate cu noile motoare 1.3 TCe (în versiuni de 115CP, 140CP și 160CP). Motoare turbo pe benzină, de ultimă oră, sunt proiectate prin parteneriatul dintre Alianța Renault-Nissan și Daimler. Motoarele 1.3 TCe vor fi disponibile atât pe automobilele Dacia cât și pe Mercedes, Renault și Nissan.

Android Auto acceptă instrucțiuni vocale, oferă Google Maps sau Waze pentru navigație, precum și alte aplicații integrate, inclusiv browsere web.

