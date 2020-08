Codurile PIN sunt cea mai simplă metodă de a securiza accesul la carduri sau la diferite dispozitive. Conform Eset, 26% dintre persoane utilizează cifre ușor de intuit drept cod PIN pentru a-și debloca telefoanele.

Care sunt cele mai utilizate coduri PIN?

Utilizatorii își securizează telefoanele, carduri, televizoarele sau alte dispozitive cu coduri PIN ușor de reținut. De cele mai multe ori aceste numere cu patru cifre reprezintă evenimente majore din viața lor, cum ar fi data de naștere.

Cercetările recente ale Institutului SANS au arătat că cele mai utilizate 20 de coduri PIN sunt într-o ordine aleatorie:

0000 | 1004 | 1010 | 1111 | 1122 | 1212 | 1234 | 1313 | 2000 | 2001 | 2222 | 4444 | 3333 | 4321 | 5555 | 6666 | 6969 | 7777 | 8888 | 9999

O persoană rău intenționată ar putea să încerce în mod repetat tocmai această listă de coduri PIN și să aibă acces pe telefon, inclusiv la datele financiare sau la fotografiile personale. Dacă PIN-ul vostru se află în această listă, ar fi bine să îl schimbați imediat.

Alte coduri PIN sunt reprezentate de anul de naștere. Cei care doresc să acceseze telefonul nu vor avea altceva de făcut decât să introducă pe rând anii de naștere începând cu anul probabil, să spunem 1970.

Mai rău, există oameni care introduc codul PIN în mijloacele de transport public, în locurile aglomerare, unde informația ar putea fi ușor copiată de un eventual infractor. Dictarea, stocarea sau afișarea în locurile publice aglomerate a unor informații confidențiale, cum ar fi numărul CVV din trei cifre pe spate, de pe spatele cardului, nu fac decât să înlesnească munca infractorilor.

Ce alternative există la codurile PIN?!

Codurile PIN ușor de ghicit pot fi înlocuite cu unele aleatorii, care să nu aibă nicio semnificație (Exemplu 4591). Autentificarea facială sau cu ajutorul amprentei digitale reprezintă, de asemenea, metode mult mai sigure de autentificare. Nu uitați să realizați un backup al datelor stocate telefon pe alte dispozitive și nu țineți date financiare extrem de importante, stocate pe telefonul mobil (care poate fi furat pe stradă).

, 10.0 out of 10 based on 2 ratings

VN:F [1.9.22_1171]