Concurs: Animalul tău de companie este Zen?!

ASUS România a dat startul unui nou concurs cu premii dorite de orice fan al tehnologii. ASUS a pregătit trei telefoane de ultimă generație, șase baterii externe ZenPower Ultra și 20 de baterii externe ZenPower.

Așadar, #MyZenPet este noua provocare foto, fotografiile acceptate în concurs fiind cele realizate cu orice model ZenFone în perioada 1 ianuarie – 8 mai 2018. Fiecare participant, utilizator de ZenFone, poate înscrie în concurs maximum trei fotografii. Acestea trebuie să surprindă animale de companie (singure sau împreună cu stâpânii lor, portrete sau cadre dinamice etc). Juriul care va desemna cele mai frumoase 10 cadre este format din următorii bloggeri/fotografi: Radu Dumitru, Călin Stan, Vlad Eftenie și Bogdan Petre. Fiecare jurat își va publica pe blog propriul Top 10.

Adițional jurizării, organizatorul va selecta periodic câte două fotografii (din cele primite până la data curentă) pentru fiecare din cele 20 de sondaje desfășurate pe pagina de Facebook ASUS România. Premierea în cadrul unui sondaj foto nu influențează jurizarea finală. Perioada de înscrieri: 2 aprilie – 8 mai 2018 ora 23:59.

Notă: Fișierele imaginilor nu trebuie modificate, pentru a se păstra intacte informațiile legate de telefonul ZenFone folosit la fotografiere. Nu vor fi admise în concurs imagini capturate cu alte dispozitive în afara celor din gama ZenFone. Fiecare câștigător trebuie să poată proba paternitatea fotografiei și a telefonului. Totodată, este important ca adresa de email folosită la înregistrare să fie una activă și verificată periodic, pentru a putea răspunde mesajelor organizatorilor în momentul validării câștigătorilor.

Premiile concursului MyZenPet

Locul 1 – Un telefon ASUS ZenFone 5 ZE620KL

Locul 2 – Un telefon ASUS ZenFone 5 Lite ZC600KL

Locul 3 – ASUS ZenFone Max Plus (M1)

Locurile 4-10 – Câte o baterie externă ZenPower Ultra

20 de mențiuni – Câte o baterie externă ZenPower

Înscrierile în concurs se fac pe pagina: https://www.techinstyle.ro/concurs-de-fotografie-asus-zenfone/

