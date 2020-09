POCO X3 NFC atacă piața cu o platformă Qualcomm de gaming

POCO a lansat ultimul său telefon: POCO X3 (NFC). Noul smartphone POCO X3 este echipat cu o platformă mobilă Qualcomm Snapdragon 732G, alimentat de o baterie de 5160mAh. POCO nu a făcut economie nici atunci când vine vorba de ecran, display-ul având o rată de refresh de 120Hz.

Platforma mobilă Qualcomm Snapdragon 732G este dedicată pasionaților de jocuri, având opt nuclee de procesare Kryo 470 și grafică Adreno 618 Elite Gaming. Pentru ca lucrurile să fie ținute sub control, iar atmosfera să fie cât mai stabilă și satisfăcătoare, telefonul încorporează tehnologia LiquidCool 1.0 Plus, menită să reducă temperatura procesorului cu până la 6 grade. În plus, dispozitivul are un sistem de vibrații care completează acțiunea din joc, utilizatorul primind un răspuns atunci când se află în diferite situații.

POCO X3 NFC este dotat cu un ecran DotDisplay edge-to-edge FHD de 6,67 inchi, care combină rata de refresh de 120Hz a panoului cu rata de refresh a touchscreen-ului de 240Hz. Funcția DynamicSwitch îi permite telefonului să economisească bateria prin trecerea automată la 50, 60, 90 și 120Hz, în funcție de scopul în care este folosit și de formatul conținutului de pe ecran. Astfel, rata de refresh a telefonului crește atunci când acesta este folosit, de exemplu, pentru jocuri și scade pentru operațiunile mai simple, cum ar fi cititul.

Camera principală a telefonului are la bază senzorul Sony IMX 682 cu o diafragmă de ƒ/1.89, dotat cu Super Pixel 1.6μm 4-in-1 care permite realizarea unor fotografii foarte clare. Camera supraangulară de 13MP cu pixeli de 1.0μm poate cuprinde imagini sub un unghi de 119° cu o diafragmă ƒ/2.2, în timp ce camera macro de 2MP și senzorul de profunzime completează acest setup, făcând camera principală și mai performantă.

POCO X3 NFC va fi disponibil la nivel global la un preț recomandat de 229 Euro pentru varianta 6GB+64GB, în timp ce varianta 6GB+128GB pornește de la prețul recomandat de 269 Euro. POCO X3 NFC va intra pe piața din România la finalul lunii septembrie.