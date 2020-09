Primul clip cu ASUS ZenFone 7 a scăpat pe Internet înainte de lansarea oficială

O primă prezentare a noului telefon ASUS ZenFone 7 (în limba cehă) a fost postată pe internet și ne arată câteva dintre caracteristicile noului smartphone taiwanez. Din câte se pare, vor exista două modele ASUS ZenFone 7 și ZenFone 7 Pro, ce vor avea la bază cea mai nou platformă mobilă Qualcomm Snapdragon, pe care o găsim astăzi și pe ROG Phone 3.

Din ce se vede în clipul de mai jos, vom avea un modul de foto ceva mai mare, cu trei camere foto specializate. Toate cele trei camere se vor roti, pe modelul ZenFone 6 (Vezi detalii despre actualul ZenFone 6) și vor putea realiza orice fel de fotografii de tip selfie, la cea mai bună calitate. Dacă ASUS ZenFone 7 va fi adoptat de Youtube și vedetele de Instagram, probabil că vom avea cele mai bune clipuri video și fotografii selfie.

Integrarea modului rotativ a permis montarea unui ecran ce ocupă întreaga suprafață frontală a telefonului, lăsând loc doar pentru o margine aproape invizibilă. Ne așteptăm ca seriile ASUS ZenFone 7 să fie disponibile cu ultima versiune de Android și o interfață ZenUI ce va fi instalată peste sistemul de operare.

Specificațiile oficiale vor fi anunțate în zilele următoare de ASUS. Până atunci ne bucurăm de viitoarea lansare a unui terminal de top, ce va veni pe piață la un preț sensibil mai mic decât al concurenței.

O primă prezentare pentru ASUS ZenFone 7

