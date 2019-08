Republic of Gamers prezintă ROG Phone II

telefoane Categoria: stiri Articol scris de Cristi

Republic of Gamers (ROG) a prezentat ROG Phone II, succesorul telefonului ROG Phone, un model care a schimbat jocul mobil. ROG Phone II este construit pe baza primei generații ROG Phone cu un design centrat pe jucători și propulsează performanțele la un nou nivel odată cu implementarea în premieră mondială a platformei mobile Qualcomm Snapdragon 855 Plus, cu o frecvență de până la 2,96 GHz.

ROG Phone II la superlativ

Grafica este furnizată de noul accelerator video Adreno 640 ce rulează la frecvențe de până la 675MHz, iar noul sistem de răcire cu camere de vapori susține performanța la viteze maxime pentru o durată mai lungă. ROG Phone II dispune, de asemenea, de primul ecran AMOLED 10-bit HDR din lume cu rată de refresh de 120Hz și timp de răspuns de 1ms, cu diagonala de 6,59”, ce oferă o acuratețe a culorilor Delta-E <1 și un răspuns tactil fără rival pentru experiențe vizuale cu adevărat extraordinare. Maratoanele de gaming sunt susținute de o baterie de 6000 mAh și de inovatorul design pentru încărcarea laterală, combinat cu un adaptor ROG HyperCharge de 30W pentru încărcare directă, sigură și ultra-rapidă.

ROG Phone II a fost gândit din start pentru jocuri cu adevărat captivante, având o orientare landscape, cu senzori ultrasonici AirTrigger II, tehnologie Dual Surrounding Vibration și difuzoare stereo frontale puternice. Accesoriile complet noi includ TwinView Dock II pentru gaming-ul captivant pe două ecrane și Gamepad-ul ROG Kunai în configurație multiplă pentru o experiență de gaming în stilul consolelor portabile.

Performanță dominantă

ROG Phone II furnizează performanță dominantă în orice joc, fără niciun compromis. Este primul smartphone de jocuri din lume care are la bază noua platformă mobilă Qualcomm Snapdragon 855 Plus, tactată la frecvențe de până la 2,96GHz pentru o creștere a performanțelor1 de 4% peste versiunea standard Snapdragon 855 și până la 12GB memorie RAM pentru gaming în cele mai bune condiții. Grafica specială Adreno 640 – ce rulează la 675MHz, cu 15% mai rapid1 decât versiunea standard Adreno 640 – oferă un flux mai rapid de imagini și o mai mare eficiență energetică, făcând din ROG Phone II o unitate grafică ce se pretează cerințelor vizuale actuale. Pentru a oferi performanțe maxime susținute, a doua generație a sistemului de răcire GameCool II din ROG Phone II are o nouă cameră de vapori proiectată 3D, mai eficientă în eliminarea căldurii generate de telefon.

Noul AeroActive Cooler II dispune de un ventilator cu pale redesenate, care oferă un flux de aer mai puternic în ROG Aerodynamic System și se potrivește carcasei ROG Phone Aero Case din pachet. AeroActive Cooler II este foarte silențios, cu un nivel de zgomot de 24dBA – de patru ori mai silențios decât designul original. Lista dotărilor continuă cu memoria ROM UFS 3.0 de 512GB pentru stocarea ultra-rapidă și conectivitatea la viteze de download 4G LTE Cat 18 de până la 1,2Gbps1 și viteze wireless de până la 4,6Gbps2 cu WiGig (802.11ad). ROG Phone II se adresează jucătorilor care caută performanțe cu adevărat uimitoare.

Efecte vizuale amplificate

ROG Phone II duce efectele vizuale la următorul nivel cu primul ecran AMOLED 10-bit HDR din lume cu rată de refresh de 120Hz și timp de răspuns de 1ms, un panou magnific cu diagonala de 6,59”, ce oferă divertisment și un gaming incredibil de fluid, fără neclarități.

Jocurile vor putea rula în condițiile vizate de dezvoltator, grație acurateții de top a culorilor – cu Delta-E mai mică de unu – și a unui răspuns instant – latența vibrației la atingere e de doar 49ms. Pentru protecție, ecranul este acoperit cu sticlă Corning Gorilla Glass 6 super-rezistentă.

Putere non-stop

Bateria de 6000 mAh îi oferă dispozitivului suficientă autonomie pentru a rula jocuri orinde și-ar dori utilizatorul. Tehnologia de încărcare directă ROG HyperCharge – care mută circuitul de încărcare din telefon în încărcătorul special de 30W – îi oferă lui ROG Phone II timpi de încărcare mai scurți, în condiții de siguranță (până la 66% în doar 58 de minute). Suportul pentru încărcarea PD le oferă jucătorilor posibilitatea de a încărca cu ușurință telefonul cu orice adaptor USB Type-C (USB-C). Totodată se pot încărca în mod convenabil alte dispozitive cu ajutorul lui ROG Phone II.

Gaming complet captivant

ROG Phone II este proiectat de la bază pentru victorie, având un design ergonomic cu orientare landscape. Tehnologia actualizată AirTrigger II oferă controale ultra-precise, cu o latență a vibrației de numai 20ms. De asemenea, acestea suportă ambele tipuri de mișcări: de atingere și glisare – cu răspuns ultra-rapid pentru o senzație similară cu cea a unui buton de consolă, în timp ce tehnologia Dual Surrounding Vibration creează o experiență cu răspuns 3D puternic.

Portul unic de încărcare USB-C și conectorul audio de 3,5mm, montate pe lateral, le permit utilizatorilor să țină telefonul ridicat și căștile inserate fără a le afecta stilul în timpul sesiunilor maraton. Difuzoarele duale frontale sunt poziționate în partea de sus și de jos a telefonului pentru o redare stereo perfectă în modul landscape, în timp ce modulul Wi-Fi multi-antenă este proiectat pentru a oferi performanțe maxime în acest mod de folosire.

Noul TwinView Dock II oferă o experiență autentică în jocuri cu ecranul său dublu, ecranul auxiliar AMOLED FHD+ (2340 x 1080) are diagonala de 6,59” și este excelent pentru streaming live cu ecran împărțit, afișare extinsă a jocului sau comunicarea în grup. Acest accesoriu este acum mai ușor și mai bine echilibrat, cu un nou sistem de răcire cu turbo-ventilator și cu o baterie suplimentară de 5000 mAh. Gamepad-ul ROG Kunai poate fi, de asemenea, folosit pentru a adăuga controalele fizice și pentru a crea un sistem de jocuri, complet autonom cu ecran dublu.

Pentru experiența de gaming de ultimă oră, ROG Phone II poate fi extins cu o gamă unică de accesorii. Accesoriile existente, lansate odată cu modelul precedent – ROG WiGig Display Dock Plus și Mobile Desktop Dock – sunt compatibile cu noul ROG Phone II, iar noul Gamepad ROG Kunai oferă butoane fizice în stilul consolelor de jocuri. Gamepad-ul ROG Kunai constă în trei componente: ROG Kunai Bumper, Controlerul ROG Kunai și ROG Kunai Holder. Controlerul Kunai, format din două părți, poate fi atașat la Kunai Holder pentru a crea un gamepad de sine stătător sau poate fi combinat cu accesoriul Kunai Bumper pentru a adăuga controalele fizice la ROG Phone II.

Galerie Foto ROG Phone II

Specificații

Procesor Platformă mobilă Qualcomm® Snapdragon™ 855 Plus tactată special la 2.96GHz, 7nm, 64-bit, octa-core Grafică Qualcomm® Adreno™ 640 cu frecvențe de până la 675MHz Interfață grafică Android™ Pie™ cu noua interfață ROG UI Ecran Ecran AMOLED 10-bit HDR, diagonală 6,59” 19.5:9 (2340 x 1080) 120Hz/1ms

Luminozitate 600nits pentru lectură în lumină exterioară

Delta E < 1

Ecran AMOLED, suport DCI-P3, contrast 500,000:1 cu sticlă Corning® Gorilla® 6 Glass

Filtru lumină albastră pentru protecția ochilor

Suport pornit tot timpul

Panoul capacitiv cu 10 puncte multitouch (suportă atingerea cu mănuși) Dimensiuni 170,99 x 77,6 x 9,48 mm Greutate 240g Baterie 6000mAh Memorie RAM până la 12GB LPDDR4X Stocare până la 512GB UFS3.0 Senzor Senzor de amprentă integrat în ecran, recunoaștere facială, accelerator, busolă electronică, giroscop, senzor de proximitate, senzor de câmp magnetic, senzor lumină ambientală, senzor ultrasonic pentru AirTrigger II și apăsare, motoare duale vibrații Tehnologie wireless Integrat (802.11a/b/g/n/ac/ad, 60GHz, 2×2 MIMO)

Bluetooth® 5.0 (EDR + A2DP), suportă aptX și aptX HD

Wi-Fi Direct

NFC GPS Suportă GPS(L1+L5), GLO, BDS, GAL(E1+E5a), QZSS(L1+L5) Porturi intrare/ieșire Lateral:

USB-C™ Custom

Suportă USB 3.1 Gen 1 / DP 1.4 (4K) / încărcare rapidă (PD 3.0) (30W)

Încărcare directă ROG HyperCharge 30W

Partea inferioară:

USB-C™

Suportă USB 2.0 / încărcare rapidă (PD3.0) (30W) / încărcare directă

Conector audio 3.5mm Cameră frontală 24MP Cameră principală 48MP + 13MP (125° unghi ultra-larg) Activare prin voce Da Difuzoare Difuzoare stereo frontale cu DTS Headphone:X™ Ultra

Difuzoare stereo cu amplificator inteligent NXP TFA9874 pentru efecte sonore mai puternice, mai profunde și mai puțin distorsionate NFC suportat

Note:

1 Performanțele procesorului indicate de producător, comparativ cu Snapdragon 855.

2 Performanțele GPU indicate de producător, comparativ cu Adreno 640 din platforma mobilă standard Snapdragon 855.

3 Performanțele 4G LTE sunt teoretice. Performanțele reale pot varia.

4 Performanțele Wi-Fi sunt teoretice. Performanțele reale pot varia.

5 Specificațiile, conținutul și disponibilitatea produsului se pot modifica fără o notificare în prealabil și pot diferi în funcție de țară. Performanțele reale pot varia în funcție de aplicații, modul de folosire, mediu și alți factori. Specificațiile complete sunt disponibile pe site-ul http://www.asus.com.