ASUS ZenFone Max Pro M2

ASUS ZenFone Max Pro M2 este un nou model ce urmează în mod natural vechiului M1. ASUS a actualizat platforma hardware pentru a rămâne competitivă și a adus unele îmbunătățiri pe care le vom vedea mai departe.

Telefonul păstrează autonomia sensibil mai mare decât al celorlalte telefoane existente pe piață, însă realizează acest lucru într-un mod nou. Dacă modelele vechi de ZenFone Max mergeau pe forța brută, având baterii mari și la propriu și la figurat, noul ZenFone Max Pro M2 adaugă mai multă inteligență și tot mai multă performanță. Max Pro M2 este mult mai subțire decât vă așteptați de la un astfel de model, fiind comparabil cu orice alt telefon actual din categoria mid-range.

Cifrele sunt pur și simplu amețitoare, valorile fiind mai mult decât suficiente pentru a acoperi orice regim de utilizare. ASUS spune despre ZenFone Max Pro (M2) că integrează o baterie de anduranță, de 5000mAH, ce oferă până la 35 de zile autonomie 4G și 45 de ore în convorbiri 3G. Utilizatorii se pot juca pe telefon timp de până la 10 ore, pot să se bucure de clipurile de pe Youtube timp de până la 19 ore în mod continuu sau să navigheze online prin Wi-Fi, până la 23 de ore.

Noul ZenFone Max Pro M2 are la bază platforma mobilă Snapdragon 660 de la Qualcomm putând fi catalogat, fără să greșim, drept un telefon mainstream. Snapdragon 660 este o platformă puternică apreciată de utilizatori grație fiabilității și puterii pe care o oferă la un preț de achiziție decent.

Partea frontală a telefonului este acoperită cu sticlă Corning Gorilla Glass 6, rezistentă la zgârieturi, iar zona superioară păstrează „bretonul” necesar pentru camera video frontală și senzorii aferenți.

Spatele, ușor curbat, este îmbrăcat într-un plastic ce imită textura metalică. Numele ASUS, inscripționat pe capac se află în zona centrală sub senzorul de amprentă, iar cele două camere video sunt grupate pe verticală și sunt însoțite de blițul LED bicolor.

Pe laterale avem butoanele pentru volum și butonul on/off pe partea dreaptă și sertarul cu trei sloturi pe partea stângă. Așa cum se întâmplă în cazul telefoanelor actuale, pentru a scoate sertarul este necesară inserția unei agrafe, pe care o găsiți în pachet.

În partea de jos, ASUS a rezervat loc pentru conectorul microUSB 2.0 (un punct slab am zice noi) și jack-ul audio de 3.5mm ce poate fi utilizat cu o multitudine de modele de căști (un lucru de apreciat într-o lume care are tendința de a renunța la lucrurile simple și utile).

Specificații ASUS ZenFone Max Pro M2

Dimensiune 157.9 x 75.5 x 8.5 mm (LxWxH)

Greutate 175 g

Sistem de operare Android O

Procesor Octa-Core Qualcomm Snapdragon 660

Ecran 6.3 inci, raport ecran-carcasă 90%, luminozitate 450cd/m2, acoperit cu sticlă conturată 2.5D

Control tactil capacitiv cu suport pentru pana la 5 degete simultane, suportă control tactil cu mănuşi.

Memorie RAM 3GB / 4GB / 6GB LPDDR4X (6GB pentru modelul din test)

Capacitate de stocare internă: eMCP 32GB / 64GB / 128GB

Card microSD până la 2 TB

Baterie 5000mAh Litiu (internă)

Autonomie:

In asteptare 4G: Pana la 35 zile

In convorbiri 3G: Pana la 45 ore

Difuzor cu 5 magneti, Tehnologia de Amplificare Inteligenta NXP ofera un sunet mai puternic

Doua Microfoane incorporate

Înregistrări video Full HD 1080p cu 30FPS, Realizează fotografii în timpul înregistrărilor video

Inregistrare video 4K UHD (3840 x 2160) pentru camera spate principala

Tehnologie Wireless 802.11b/g/n/2.4GHz/802.11

Bluetooth V 5.0

Wi-Fi direct, Wi-Fi display

Navigaţie GAL/GPS/GLONASS/QZSS/BDS

Conector triplu

SIM 1: Cartelă Nano SIM 2G/3G/4G

SIM 2: Cartelă Nano SIM 2G/3G/4G

Senzori Accelerometru/Busolă/Giroscop/Senzor de proximitate/Senzor de lumină ambientală/Cititor de amprente

MicroUSB

Jack audio 3.5mm (Căşti / Microfon)

Cameră frontală: 13MP

Cameră Spate: Cameră 12MP , apertură f/1.7, Cameră spate secundară 5MP

Adaptor curent Ieşire: 5V, 2A, 10W

Intrare: 100-240V AC, 50/60Hz universal

Căşti

Ejector pin (SIM tray needle)

Alimentator + Adaptor Priză

Cablu Micro USB

Carcasa transparenta (optionala)

După cum putem vedea, ZenFone Max Pro M2 preia multe dintre caracteristicile modelelor de top de anul trecut. Ecranul cu diagonala de 6,26 inci are o suprafață mare de 97,8cm2 și o rezoluție de 1080 x 2280 pixeli în formatul de 19:9. Max Pro M2 este un telefon înalt, nu un telefon lat și în ciuda diagonalei mari este ușor de ținut în mână. Densitatea mare a ecranului, de 403ppi, generează imagini clare, cu detalii precise, iar sticla frontală este suficient de rezistentă pentru a-și păstra claritatea după mai mulți ani de utilizare intensă.

Platforma mobilă Qualcomm Snapdragon 660 cu procesor octa-core este puternică și stabilă, mai ales când este bine integrată, cu o răcire adecvată. Performanțele pe care le oferă această platformă se văd atât în utilizarea prin fluiditatea cu care se mișcă telefonul între aplicații, cât și în benchmarkurile complexe, disponibile în Play.

Deși este un telefon accesibil, Max Pro M2 nu renunță la elementele practice, lucru pe care utilizatorii îl vor aprecia cu siguranță. Sertarul pentru SIM-uri are trei sloturi: pentru două cartele nano SIM ce pot funcționa în rețele 2G/3G/4G și un al treilea sertar pentru cardul de memorie microSD de până la 512GB.

Sistemul de camere duale este susținut de inteligența artificială pentru recunoașterea cadrelor și este echipat cu un senzor principal de la Sony. Camera principală de pe spate are o rezoluție de 12 megapixeli și este completată de o a doua cameră de 5 megapixeli. În partea frontală avem o cameră de 13 megapixeli pentru a veni în întâmpinarea celor care preferă fotografiile de selfie.

Sistemul de focalizare automată se face prin detecție de fază (PDAF) și prin Stabilizare Electronică a Imaginilor (EIS). Acest sistem elimină tremurul camerei pentru a permite realizare de fotografii și clipuri video stabile, fără neclarități.

Setările sunt stabilite automat mai bine decât ar face-o un utilizator neavizat, imaginile surprinse având claritate chiar și atunci când lumina nu este tocmai ideală. Telefonul poate înregistra clipuri video la rezoluție 4K UHD (3840 x 2160) și poate realiza fotografii în timp ce filmează.

ASUS BoostMaster încarcă rapid bateria lui Zenfone Max Pro M2. Sistemul urmărește în mod inteligent numeroși parametrii și profită din plin de puterea de 10W a încărcătorului. Rezultatele cele mai bune sunt atinse cu încărcătorul din pachet însă există posibilitatea de a încărca telefonul cu orice alt încărcător microUSB.

ASUS este darnic cu utilizatorii săi și oferă în pachet următoarele lucruri:

Căşti

Ejector pin (ac pentru sertarul SIM)

Alimentator + Adaptor Priză

Cablu Micro USB

Carcasă transparentă

ASUS ZenFone Max Pro (M2) este disponibil în România de la sfârșitul lunii ianuarie 2019 la un preț de aproximativ 1400 lei. În funcție de promoțiile derulate este posibil să găsiți acest telefon la un preț chiar mai bun decât valoarea de mai sus.

ZenFone Max Pro (M2) este un telefon performant, echilibrat, bine construit, ce se achită de orice sarcină chiar și atunci când suntem în vârf de munte și nu avem nicio sursă de energie la îndemână. Androidlive îi acordă premiul Best Choice pentru raportul excelent calitate-preț.

PRO+

Autonomie mare

Construcție de o calitate ireproșabilă

Optimizările numeroase pentru eficiența energetică și performanță

ANTI-

Conector microUSB pentru încărcător

Capac din plastic în partea din spate

Capac din plastic păstrează amprentele

Galerie Foto ASUS ZenFone Max Pro M2

