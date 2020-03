ROG Phone II primește actualizarea la Android 10

Republic of Gamers a început distribuția actualizării sistemului de operare Android 10 pentru ROG Phone II, un update ce transformă cel mai bun telefon de gaming din lume într-unul și mai bun. Android 10 este dotat cu noi funcții și îmbunătățiri care se axează pe simplificarea experienței de zi cu zi a utilizatorilor.

Principalele noutăți includ o temă Dark, care poate fi activată sau dezactivată pentru aplicații specifice sau pentru întregul telefon, ușurând astfel vizualizarea în mediile slabe. Navigația prin gesturi le permite utilizatorilor să efectueze operațiuni comune cum ar fi navigația la ecranul anterior, întoarcerea la ecranul principal sau lansarea Google Assistant, cu gesturi simple de glisare și tragere.

Confidențialitatea a fost, de asemenea, îmbunătățită pentru a le oferi utilizatorilor un control mai ușor asupra datelor personale: toate controalele pentru setările de confidențialitate sunt acum într-un singur loc, iar utilizatorii pot personaliza modul în care informațiile despre locație sunt partajate cu aplicațiile. Această actualizare include, de asemenea, câteva îmbunătățiri noi de sistem și remedieri de erori pentru ROG Phone II, ceea ce-l face o platformă și mai atractivă pentru jucătorii pasionați.

Posesorii de ROG Phone II se bucură de cea mai bună experiență de gaming, cu peste 200 de titluri, cu suport pentru funcțiile și capacitățile speciale ale acestui telefon. Jocurile concepute cu suport pentru ROG Phone II oferă o mai bună performanță și un număr mai mare de cadre pe secundă, iar lista cu titluri suportate continuă să crească. Update-ul la Android 10 pentru ROG Phone II va fi disponibil prin firmware-over-the-air (FOTA) și va fi furnizat treptat în toată lumea, cu disponibilitate mai largă în scurt timp.

ROG Phone II se bazează pe designul inovator, centrat pe jucător, al primei generații ROG Phone și duce performanța la un nivel nou, cu prima implementare din lume a platformei mobile Qualcomm Snapdragon 855 Plus, cu un sistem de răcire GameCool II 3D cu cameră de vapori, care susține pentru mai mult timp performanțele la viteza maximă.

Maratoanele de gaming sunt alimentate de bateria monstru de 6000mAh și de designul cu încărcare laterală. ROG Phone II dispune, de asemenea, de primul ecran din lume de tip AMOLED 10-bit HDR, cu 120Hz / 1ms, care oferă o acuratețe a culorilor Delta-E <1, pentru o experiență vizuală cu adevărat extraordinară. ROG Phone II este proiectat de la bază pentru gamingul ce te captivează în întregime, având un design pentru modul peisaj, ce încorporează senzori AirTrigger II cu ultrasunete și difuzoarele stereo frontale puternice.

Actualizarea la Android 10 pentru ROG Phone II a început să fie livrată la nivel global, vă rugăm să luați în considerare că dispozitivele nu vor primi simultan notificarea de update. Află mai multe despre ROG Phone II!

, 10.0 out of 10 based on 1 rating

VN:F [1.9.22_1171]