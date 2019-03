Samsung anunță noua serie Galaxy A

telefoane Categoria: stiri Articol scris de Cristi

Samsung a prezentat astăzi noua serie Galaxy A, fiind vorba pentru început de două noi smartphone-uri, care încorporează inovațiile recente din industrie chiar și în portofoliul de smartphone-uri mid-range. Galaxy A50 și A30 aduc îmbunătățiri în ceea ce privește specificațiile esențiale, care contează cel mai mult pentru utilizatori.

Cu seria Galaxy A, utilizatorii pot experimenta ecosistemul Galaxy, prin intermediul serviciilor: Samsung Health, Samsung Pay, Bixby și multe altele .

Noua serie Galaxy A este introdusă prin anunțarea a două modele inițiale.



Galaxy A50

Cu specificații premium ale camerei, o baterie mai mare, cu încărcare rapidă și ecran Infinity-U, Galaxy A50 vă menține conectat tot timpul.

Galaxy A50 vă permite să realizați și să trimiteți mai departe fotografiile într-un mod nou, cu camera triplă, concepută pentru a a se apropia de ochiul uman.

• Surprindeți întreaga scenă cu ajutorul lentilelor Ultra Wide. Împreună cu funcția „Intelligent switch”, camera poate identifica și recomanda când să utilizați modul Wide Shot.

• Camera principală de 25 MP face fotografii vii, chiar și în lumină naturală puternică. În întuneric, lentilele inovatoare asigură aceleași fotografii clare prin detectarea unei surse de lumină și reducerea zgomotului. În combinație cu lentilele de adâncime, camera oferă experiența Live Focus, permițându-vă să alegeți exact unde să accentuați.

• Camera AI vă ajută să surprindeți cea mai bună scenă, datorită funcției Scene Optimizer, care recunoaște și optimizează 20 de scene și funcția Flaw Detection, care se asigură că veți obține portretul perfect de fiecare dată. Bixby Vision folosește camera, dar și inteligența artificială, astfel încât puteți face cumpărături online, să traduceți texte și să găsiți orice informație aveți nevoie.

• Faceți portrete mai bune folosind în camera de selfie funcția Selfie Focus care blurează detaliile din fundal.

Echipat cu senzor de amprentă în ecran, A50 oferă o deblocare intuitivă fără ca aderența să fie modificată. A50 vine într-un design confortabil, subțire, în formă curbată, disponibil în patru noi opțiuni de culoare: Black, White, Blue și Coral.

Galaxy A30

Galaxy A30 este construit pentru cei care se află în mișcare tot timpul, fiind dotat cu o baterie puternică, de 4.000 mAh și cu încărcare rapidă.

Ecranul Super AMOLED Infinity-U de 6.4″ oferă o experiență imersivă, ideală pentru jocuri, vizionarea de clipuri video, multi-tasking și navigare – în așa fel încât nu veți rata niciun moment important chiar dacă sunteți în mișcare.

Creat pentru o experiență mobilă fără cusur, A30 deține specificații avansate ale camerei, cum ar fi o cameră duală, inclusiv lentile Ultra Wide, precum și senzor de amprentă situat lângă camera din spate, dar și funcție de deblocare cu privirea – Face Unlock.

Din cele două modele prezentate astăzi, doar Galaxy A50 va fi disponibil în România, începând cu a doua jumătate a lunii martie.

