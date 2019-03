Samsung lansează noul telefon Galaxy A70

Categoria: stiri Articol scris de Cristi

Samsung a anunțat astăzi lansarea lui Galaxy A70, cel mai nou smartphone din seria Galaxy A. Dotat cu cele mai recente inovații Samsung, Galaxy A70 are un design elegant, display mare, cameră triplă îmbunătățită, baterie puternică și conectivitate excelentă. Telefonul este conceput pentru nativii digitali care doresc să capteze fiecare moment, să se bucure de conectivitate fără limite și să împărtășească cu ceilalți conținut divers.

Camera triplă de pe Galaxy A70 vine cu lentile pe față și pe spate de înaltă rezoluție, de 32MP, astfel că nu veți fi nevoiți să sacrificați calitatea imaginii indiferent de locul în care vă aflați sau de momentul zilei în care faceți fotografii. Lentilele de adâncime permit reglarea profunzimii câmpului de focalizare înainte și după fotografiere, astfel încât să puteți alege unde și ce doriți să scoateți în evidență. Împreună cu obiectivul Ultra Wide 8MP, vă puteți bucura de fotografii ample, panoramice, care reflectă același unghi de vizionare ca și ochiul uman.

Galaxy A70 este echipat cu o baterie de 4.500mAh, oferindu-vă astfel mai mult timp să vă bucurați de el, să vă conectați la internet, să împărtășiți conținut sau să vă jucați o zi întreagă. Iar cu ajutorul funcției de încărcare rapidă, de 25W, puteți reveni la activitatea voastră preferată cât de repede.

Galaxy A70 vine cu interfața One UI, care încurajează productivitatea și concentrarea. Concepută pentru a îmbunătăți experiența de utilizare de pe Samsung Galaxy, One UI e menită să ușureze interacțiunea utilizatorului cu telefonul său; de exemplu funcția One Handed Navigation permite controlul telefonului cu o singură mână. Pentru o experiență de utilizare mai confortabilă, utilizatorii pot activa funcția Night Mode, care schimbă culoarea display-ului pe timp de noapte sau pot să își limiteze timpul petrecut în diferite aplicații cu ajutorul App Timer. Pe lângă acestea, Samsung A70 include Samsung Health, Bixby și multe altele.

Dacă vreți să aflați mai multe informații despre Galaxy A, urmăriți ‘A Galaxy Event’ – ce va avea loc pe trei continente diferite pe data de 10 aprilie.