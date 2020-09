Specificații oficiale: ASUS a lansat ZenFone 7

Veștile bune nu întârzie să apară.ASUS a anunțat mult anticipata serie ZenFone 7, cea mai puternică generație din familia de telefone ZenFone. Modelele ZenFone 7 Pro și ZenFone 7 dispun de prima cameră Flip triplă din lume, care ridică fotografia și filmarea pe telefon la un nivel nou, fără precedent. Seriile debutează cu camera Flip evoluată, cu un sistem format din trei camere spate și frontale, ce include o cameră principală Sony IMX686 64MP cu unghi larg, cameră cu unghi ultra-larg Sony IMX363 și cameră telefoto. Atât camera cu unghi larg, cât și cea cu unghi ultra-larg, suportă stabilizarea optică a imaginii care oferă focalizare optimă și fotografii și clipuri fără blur. ZenFone 7 poate înregistra clipuri video 8K și include funcții de înregistrare de nivel profesional precum HyperSteady, Wind Filter și Mic Focus.

Ecranul AMOLED NanoEdge complet, de 6,67 inchi, 90 Hz / 1 ms, fără breton, are o acuratețe a culorilor Delta-E < 1, oferind efecte vizuale ultra-fluide și o fidelitate uimitoare a culorilor. Ecranul suportă, de asemenea, HDR10+ pentru efecte vizuale ca în realitate. ZenFone 7 Pro are la bază o platformă mobilă Qualcomm Snapdragon 865 Plus 5G, oferindu-le utilizatorilor performanțe premium și conexiuni super-rapide prin conectivitatea 5G. O baterie de anduranţă, de 5000 mAh, furnizează până la două zile de utilizare continuă, iar încărcarea Qualcomm Quick Charge oferă viteze rapide de încărcare.

ZenUI 7 este interfața de utilizator îmbunătățită, care oferă elementele esențiale pentru o experiență simplă și intuitivă, iar Smart Key a fost relocată în lateral și integrată cu butonul de pornire și senzorul de amprentă pentru deblocarea prietenoasă și comenzile rapide ale utilizatorului. Oferind aceleași funcții incredibile de înregistrare video și fotografiere precum modelul Pro, ZenFone 7 este bazat pe o platformă mobilă Qualcomm Snapdragon 865 5G cu până la 8 GB memorie RAM LPDDR5 și până la 128 GB ROM UFS 3.1. Având un sistem de camere triple, sub forma distinctivă Flip Camera, performanță dinamică și un ecran uimitor, seriile ZenFone 7 oferă vârful tehnologiei telefoanelor mobile și ridică ștacheta pentru telefoanele de top ale anului 2020.

Flip Camera evoluată

Seriile ZenFone 7 dispun de revoluționara Flip Camera, un modul motorizat cu un sistem evoluat de trei camere foto, ce oferă aceleași capacități de înaltă rezoluție, indiferent dacă modulul este îndreptat frontal sau spre spate. Camera principală de înaltă rezoluție este Sony IMX686 64 MP cu unghi larg, tehnologie Quad Bayer și sensibilitate îmbunătățită la lumină pentru fotografii uimitoare – ziua sau noaptea.

O cameră secundară, cu unghi ultra-larg are la bază un senzor Sony IMX363 cu autofocus cu detecție de fază dual-pixel pentru menținerea focus-ului precis pe subiecți, totodată această cameră suportă fotografierea macro de până la 4 cm, pentru cadre apropiate incredibil de detaliate. A treia cameră are obiectiv tele, care oferă zoom optic 3X și până la 12X zoom total cu stabilizare optică a imaginii și o tranziție insesizabilă între camere, în timpul înregistrării.

ZenFone 7 Pro și ZenFone 7 furnizează o experiență de înregistrare ca niciun alt smartphone. Camera cu unghi larg beneficiază de înregistrare video 8K 30 fps cu stabilizare electronică a imaginii, iar camera cu unghi ultra-larg oferă înregistrare 4K 60 fps, permițându-le utilizatorilor să captureze fiecare moment în detalii de înaltă calitate. Această generație vine cu noi caracteristici video, inclusiv modul HyperSteady, Free Zoom și modul video Pro pentru a oferi videoclipurilor o tușă profesională. Având trei microfoane, telefoanele ZenFone 7 înregistrează sunet de înaltă calitate în timpul filmării, iar partea audio poate fi, de asemenea, optimizată cu funcții precum Wind Filter, Mic Focus și Acoustic Focus pentru a focaliza și izola sunetele obiectelor selectate. Camera evoluată Flip oferă funcții incredibile noi și actualizate. Fotografierea în unghi ajustează rapid Camera Flip la una dintre cele trei poziții personalizabile prin intermediul interfeței, iar utilizatorii pot seta aceste poziții în funcție de unghiurile preferate ale camerei. Mai multe caracteristici populare ale generației anterioare au fost păstrate sau actualizate.

Auto Panorama poate utiliza acum camera cu unghi ultra-larg pentru fotografii panoramice vaste, captivante, iar Motion Tracking 2.0 urmărește automat subiecții și face zoom pentru a păstra subiectul în cadrul central. Modulul Flip Camera este construit din metal lichid și antrenat de un nou motor pas-cu-pas, mai simplu, dar mai puternic.

Un senzor de unghi a fost adăugat pentru un control mai precis al unghiului de rotire. Senzorul asigură, de asemenea, că Flip Camera este întotdeauna într-o poziție sigură și înregistrează cele trei poziții preferate ale utilizatorului pentru fotografierea în unghi și ajustarea rapidă. Un senzor de accelerație detectează dacă telefonul cade și retrage automat Flip Camera într-o poziție sigură.

Performanțe din noua eră, baterie monstru

ZenFone 7 Pro are la bază platforma Snapdragon 865 Plus, care oferă conectivitatea 5G multi-gigabit, performanță WiFi 6 avansată, jocuri la nivel de desktop cu grafică ultra-realistă, fotografii de înaltă rezoluție, de calitate profesională și experiențe AI intuitive. ZenFone 7 Pro are 8 GB memorie RAM LPDDR5 și 256 GB ROM UFS 3.1 pentru stocare masivă și viteze rapide de acces.

ZenFone 7 dispune de platforma mobilă Snapdragon 865 5G, cu până la 8 GB memorie RAM LPDDR5 și 128 GB ROM UFS 3.1. Seriile de telefoane ZenFone 7 au o baterie monstru de 5000 mAh ce oferă până la două zile de autonomie și suportă Quick Charge pentru încărcarea rapidă. Un nou sistem de îngrijire a bateriei oferă multiple setări, ce previn deteriorarea de la încărcarea excesivă și câteva funcții de economisire a energiei ce protejează durata de viață a bateriei.

Ecran complet, uimitor

Seriile ZenFone 7 oferă o experiență de vizualizare pe tot ecranul, fără egal. Ecranul AMOLED NanoEdge complet, de 6,67 inchi, nu are breton și dispune de margini aproape invizibile, o rată de refresh de 90 Hz și un timp de răspuns de 1 ms pentru efecte vizuale captivante, fluide. Panoul oferă o acuratețe a culorilor Delta-E < 1, o gamă de culori de nivel cinema cu acoperire de 110% DCI-P3 și suport HDR10+ pentru detalii și culori ca în viața reală. Luminozitatea îmbunătățită de până la 700 niți favorizează citirea ecranului în orice condiții, iar tehnologia DC Dimming reduce pâlpâirea ecranului în condiții de iluminare redusă pentru o experiență confortabilă, oricând. Pentru protecția suplimentară a ochilor, ecranul este certificat prin testele și verificările efectuate de compania SGS drept un ecran Eye Care ce reduce nivelul de lumină albastră cu până la 70% comparativ cu cele mai multe ecrane LCD de telefon.

ASUS ZenFone 7: Prezentare video

Experiență simplă și rapidă cu ZenUI 7

ZenUI 7 este interfața simplificată a lui ZenFone 7, care oferă elementele esențiale pentru o experiență simplă și intuitivă. ZenUI 7 oferă mai multe setări pentru personalizare, cum ar fi opțiunea de a personaliza culoarea icoanelor, forma icoanelor și a caracterelor, iar utilizatorii pot controla animațiile sistemului fără să intre în setările de dezvoltare. Funcția Smart Key de la generațiile precedente a fost repoziționată pe lateralul telefonului și are integrate butonul de pornire și cititorul de amprente pentru deblocarea prietenoasă cu utilizatorul și scurtături. Aceasta poate fi personalizată pentru a iniția acțiuni uzuale, incluzând Google Assistant. Funcția oferă moduri de dublă apăsare și apăsare și menținere, care pot fi alocate diferitelor acțiuni, cum ar fi deschiderea aplicațiilor favorite.

Prețurile și disponibilitatea noilor serii vor fi comunicate pe 1 septembrie 2020.

Specificații

ASUS ZenFone 7 Pro ASUS ZenFone 7 Culori Negru Aurora, Alb Pastel Ecran Ecran AMOLED NanoEdge 6,67 inchi all-screen,

Aspect 20:9, FHD+ 2400×1080

Rată de refresh 90Hz, timp de răspuns 1ms, rată de eșantionare la atingere 200Hz, luminozitate maximă 700 nit

Delta-E<1, suport 110% DCI-P3, HDR10+

Ecran Eye Care certificat de SGS pentru cel mai bun confort al ochilor, Panou touchscreen capacitiv cu 10 puncte multi-touch (suportă atingerea cu mănuși), Corning Gorilla Glass 6 CPU Platformă mobilă Qualcomm Snapdragon 865 Plus 3,1 GHz 5G pe 7 nm, procesor 64-bit Octa-Core Platformă mobilă 2,84 GHz Qualcomm Snapdragon 865 5G pe 7 nm, procesor 64-bit Octa-Core GPU Qualcomm Adreno 650 Memorie RAM 8 GB LPDDR5 RAM 8 GB/ 6 GB LPDDR5 Stocare ROM 256 GB UFS 3.1 ROM 128 GB UFS 3.1 Baterie Baterie de mare capacitate de 5000 mAh pentru utilizare non-stop timp de 2 zile Tehnologie Wireless WiFi 6 integrat (802.11a/b/g/n/ac/ax, 2×2 MIMO), WiFi Dual-band 2.4GHz / 5GHz, Bluetooth 5.1 (BR/EDR+LE), suport Qualcomm aptX Adaptive, Wi-Fi Direct, NFC Cameră frontală și spate Camera cu unghi larg:

Senzor de imagine Sony IMX686 64 MP – dimensiune mare a senzorului 1/1,73″, dimensiune pixel 0.8 µm

Tehnologie Quad Bayer – 16 MP, dimensiune efectivă a pixelului 1,6 µm

Diafragmă F1.8

Echivalent focal 26,6 mm pentru cameră cu film de 35 mm, lentile cu 6 elemente

Unghi de câmp 78.3°, 2×1 Autofocus de detectare a fazei pe chip, 4-axe, stabilizare optică a imaginii

Flash Dual LED, Flip Camera cu trecere instant între camere

Camera cu unghi ultra-larg:

Senzor de imagine Sony IMX363 12 MP dual pixel – dimensiune senzor 1/2,55″, dimensiune pixel 1.4 µm

Diafragmă F2.2

Corecție în timp real a distorsiunilor

Echivalent focal 14.3 mm pentru cameră cu film de 35 mm

Suportă fotografiere Macro de la 4 cm

Camera telefoto:

8 MP

3x zoom optic, până la 12x zoom total,

4-axe, stabilizare optică a imaginii, Echivalent focal 80 mm pentru cameră cu film de 35 mm Camera cu unghi larg:

Senzor de imagine Sony IMX686 64 MP – dimensiune mare a senzorului 1/1,73, dimensiune pixel 0,8 µm

Tehnologie Quad Bayer – 16 MP, dimensiune efectivă a pixelului 1.6 µm

Diafragmă F1.8

Echivalent focal 26,6 mm pentru cameră cu film de 35 mm, lentile cu 6 elemente

Unghi de câmp 78.3°, 2×1 Autofocus de detectare a fazei pe chip,

Flash Dual LED, Flip Camera cu trecere instant între camere

Camera cu unghi ultra-larg:

Senzor de imagine Sony IMX363 12 MP dual pixel – dimensiune senzor 1/2,55″, dimensiune pixel 1.4 µm

Diafragmă F2.2

Corecție în timp real a distorsiunilor

Echivalent focal 14.3 mm pentru cameră cu film de 35 mm

Suportă fotografiere Macro de la 4 cm

Camera telefoto:

8 MP

3x zoom optic, până la 12x zoom total

Echivalent focal 80 mm pentru cameră cu film de 35 mm Înregistrare video Video 8K UHD (7680 x 4320) la 30 fps pentru camera principală

Video 4K UHD (3840 x 2160) la 30 / 60 fps pentru camera secundară

Înregistrare video 1080p FHD la 30 / 60 fps cu HyperSteady

Înregistrare video 720p HD la 30 fps

Stabilizare electronică a imaginii pe 3 axe

Video Motion Tracking (4K UHD la 60 fps)

Time Lapse (4K UHD)

Video Slow Motion (4K UHD la 120 fps / 1080p FHD la 240 fps / 720p la 480 fps)

Poate realiza fotografii în timp ce filmează (nu suportă această funcție la înregistrarea 8K) Senzor Senzor de amprente pe lateral (0,3 secunde pentru deblocare, suportă 5 amprente), Recunoaștere facială, Senzor de accelerație, Busolă electronică, Senzor de proximitate, Senzor de lumină ambientală, Senzor giroscopic, Senzor de unghi, Senzor magnetic Conectivitate USB Type-C (USB-C) Cartele SIM Slot triplu: 5G+ 4G sau 4G dual-SIM / dual-standby & un card MicroSD

Slot 1: Card Nano SIM 2G/3G/4G/5G

Slot 2: Card Nano SIM 2G/3G/4G/5G

Slot 3: Suportă carduri MicroSD de până la 2 TB Navigație Suport GNSS, GPS (L1/L5), Glonass (L1), Galileo (E1/E5a), BeiDou (B1/B2a), QZSS (L1/L5) și NavIC (L5) Sistem de operare Android 10 cu noua interfață ASUS ZenUI 7 Dimensiuni 165,08 x 77,28 x 9,6 mm Greutate 230 g

