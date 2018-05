Telefoanele Samsung Galaxy A6 si A6+ ajung în magazinele românești

Samsung a anunțat astăzi disponibilitatea în magazine a celui mai nou smartphone, Galaxy A6. Noile smartphone-uri Galaxy A6 și A6+ îmbină elementele ecranele Super AMOLED cu procesoarele Exynos 7870 Octa la 1.6 GHz. În cazul Galaxy A6+ procesorul este un Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 Octa-core la 1.8 GHz cu nuclee Cortex-A53, deci un model entry-level.

Dispunând de două camere, principală și frontală, de un design clasic și un ecran Infinity Display, noua serie Galaxy A este disponibilă pe plan local în trei culori: negru, auriu și lavandă.

Cu ajutorul camerelor foto Galaxy A6 și A6+ utilizatorii pot face cu ușurintă fotografii reușite și selfie-uri în orice moment al zilei. Dispunând de un bliț LED frontal reglabil, utilizatorii Galaxy A6 și A6+ pot surprinde selfie-uri atât ziua, cât și noaptea. De asemenea, camera principală oferă utilizatorilor fotografii clare în condiții de iluminare scăzută, fără a afecta calitatea imaginii, spun reprezentanții Samsung România.

Camera duală Galaxy A6+ poate surprinde și mai bine imaginile și momentele care contează prin modul Live Focus, ceea ce înseamnă că utilizatorii pot controla efectul de profunzime de câmp și efectul bokeh înainte sau chiar după fotografiere.

Galaxy A6 și A6+ continuă să stabilească standardul pentru cea mai bună experiență de vizionare neîntreruptă, cu ecranul Infinity Display marca Samsung care depășește cadrul, având un raport de 18.5:9.

Totodată, smartphone-urile integrează câteva caracteristici populare disponibile pe flagship-urile Samsung, inclusiv o securitate ridicată prin recunoașterea facială și scanarea amprentelor, ce oferă un mod rapid de a debloca dispozitivul.

Ambele dispozitive fac multitasking-ul rapid și ușor prin App Pair, folosind pe deplin ecranul ergonomic al Galaxy A6, ce permite utilizatorilor să împerecheze două aplicații, înjumătățind timpul și dublând eficiența. Utilizatorii Always on Display pot obține informații dintr-o privire fără a debloca telefonul, economisind timp și durata de viață a bateriei.

De asemenea, smartphone-ul Galaxy A6 va fi disponibil în magazinele partenerilor începând cu această săptămână, urmând ca modelul Galaxy A6+ să ajungă pe piață în luna iunie. Ambele telefoane rulează sistemul de operare Android 8.0 Oreo.

