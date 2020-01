Xiaomi aduce în România telefonul Mi Note 10 cu penta cameră de 108MP

Camerele foto prezente pe telefoanele mobile trec printr-un proces de schimbare, existând tendința de a monta mai mulți senzori specializați pe un anumit tip de cadru și de a combina toate aceste imagini într-o fotografie unică. Avansul tehnologic este date de creșterea capacității de procesare video și a complexității algoritmilor care sunt capabili să genereze cele mai bune imagini.

Camerele lui Mi Note 10

Mi Note 10 de la Xiaomi are cinci camere diferite, o cameră principală de 108 MP, o cameră tele de 5MP, o cameră tele de 12 MP, o cameră supraangulară de 20 MP și o cameră cu funcție macro. Acest setup permite apropierea cu un zoom care ajunge de la 0.6x la 50x fără să compromită calitatea imaginii.

Echipat cu senzor Samsung ISOCELL Bright HMX 108MP, Mi Note 10 are cea mai mare rezoluție existentă în acest moment pe piața telefoanelor mobile, respectiv 12032 x 9024. Pentru prima dată în istoria telefoanelor mobile, camera de 108MP realizează fotografii ce pot fi printate cu acuratețe pe panouri mari. Dispozitivul are un senzor bazat pe o tehnologie care combină 4 pixeli într-unul singur, pentru a captura cu mare acuratețe detalii în condiții de lumină scăzută, alături de stabilizarea (OIS) pe 4 axe, pentru o înaltă claritate.

Camera tele de 5MP 5x este de asemenea capabilă să realizeze fotografii la 10x mod hibrid, sau 50x cu zoom digital pentru a completa o plajă de zoom cât mai mare. În plus, obiectivul este echipat cu stabilizare optică și o diafragmă f/2.0 pentru fotografii mai bune în condiții de lumină slabă.

Cu un unghi de cuprindere de 117 grade, camera suprangulară de 20MP le permite utilizatorilor să captureze în imagini peisaje impresionante și să realizeze fotografii de grupuri mari, în timp ce camera macro are autofocus pentru fotografii realizate de la distanță mică.

Mi Note 10 are pe spate o cameră care suportă Night Mode 2.0, o funcție complet nouă, care permite captarea unei cantități mai mari de lumină și combină mai multe cadre ale aceleiași imagini pentru o versatilitate crescută. Pasionații de concerte și de fotografii pe timp de noapte vor fi încântați de funcția de reducere a zgomotului de imagine prin captarea mai multor cadre în format RAW.

Mi Note 10 are încorporată o tehnologie specială pentru stabilizarea imaginii video, care le oferă utilizatorilor o experiență inedită, prin posibilitatea de a realiza înregistrări video stabile, de a filma macro în slow-motion cu 960 cadre/secundă, precum și de a filma 4K folosind camera supraangulară.

În plus, față de configurația perfomantă a pentacamerei de pe spate, Mi Note 10 mai este echipat cu o cameră frontală de 32 MP, care are ca funcții AI beautify, portrete selfie inteligente, detectarea inteligentă a cadrului de fotografiat, deblocarea telefonului prin recunoaștere facială, selfie panoramic și palm shutter (declanșarea camerei prin ridicarea mâinii), pentru realizarea unor selfie-uri uimitoare.

Pentru cei care își doresc o experiență fotografică neașteptată, Xiaomi a pregătit Mi Note 10 Pro, un telefon care are o cameră principală cu 8 lentile, 8GB RAM și 256 GB capacitate de stocare. Camera cu 8 lentile oferă o calitate a imaginii de înaltă claritate. Această variantă va fi disponibilă în lunile următoare.

Ecranul lui Mi Note 10

Mi Note 10 are un ecran AMOLED 3D curbat de 6.47 inchi. Ecranul edge-to-edge este foarte subțire și oferă o experiență imersivă completă, cu un raport de contrast de 400,000:1 care permite realizarea unor tonuri diferite de negru și o fidelitate mai mare a culorii. Mi Note 10 este echipat cu un senzor optic integrat în ecran, care este cu 88% mai subțire, și cu o zonă de detectare a amprentei cu 10% mai mare, care funcționează în condiții de lumină puternică, frig și degete uscate.

Pe spate, Mi Note 10 este prevăzut cu sticlă 3D curbată, care oferă o aderență excelentă. Atât pe față cât și pe spate, telefonul este echipat cu înveliș Corning Gorilla Glass 5, care oferă o mai mare rezistență la zgârieturi.

Baterie și performanță

Mi Note 10 oferă o performanță excepțională și o durată de viață a bateriei impresionantă. Bateria, cu o capacitate de 5260mAh, suportă încărcare rapidă de 30W și durează mai mult de 2 zile. Dispozitivul utilizează platforma mobilă Qualcomm Snapdragon 730G cu tehnologie pe 8 nanometri pentru o mai bunp eficiență energetică.

Modelul Mi Note 10 este echipat cu prima penta cameră de 108 MP din lume, cu un design premium și o baterie de 5260mAh. Mi Note 10 6GB+128GB este disponibil la un preț orientativ de 2599 lei. Dispozitivul vine în 3 variante de culori elegante – Midnight Black, Aurora Green, și Glacier White.

