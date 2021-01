Xiaomi lansează Redmi Note 9T și Redmi 9T

Chinezii de la Xiaomi nu putea să rămână fără replică la acest început de an și lansează două telefoane inteligente Redmi: Redmi Note 9T și Redmi 9T, care vor fi disponibile în curând și pe piața din România.

Primul dintre acestea, Redmi Note 9T, este un smartphone din seria Redmi Note, dotat cu dual SIM 5G. Telefoanele sunt încadrate în categoriile mid-range și entry-level, deci vor fi modele accesibile din categoria 5G și își vor găsi cu siguranță cumpărători în țara noastră.

Redmi Note 9T

Noul Redmi Note 9T este bazat pe un chipset MediaTek Dimensity cu opt nuclee și modem 5G integrat. Chipul este litografiat pe 7 nanometri, un proces de producție foarte fin, care aduce cu sine o eficiență energetică ridicată. Xiaomi spune că Redmi Note 9T are conectivitatea 5G simultană pe două carduri SIM și un sistem de antene interne 4×4 MIMO, care asigură conexiuni mai rapide și mai stabile, chiar și atunci când rețeaua este foarte aglomerată.

Setul de camere foto amplasat pe spate este format din trei camere, una cu senzor de 48MP, un senzor de profunzime de 2MP și o a treia cu lentile macro de 2MP. Software-ul oferă, printre altele, moduri de noapte, Pro + RAW, HDR și modul portret.

Redmi Note 9T are un ecran de 6.53 inchi FHD+ DotDisplay și spatele curbat. Spatele din policarbonat texturat oferă o aderență mai bună și mai multă rezistență la amprente, iar sticla Corning Gorilla Glass 5 protejează matricea DotDisplay. Redmi Note 9T este disponibil în două variante captivante de culoare – Nightfall Black și Daybreak Purple.

Dotat cu o baterie de 5000mAh și un procesor foarte eficient (pe 7nm), Redmi Note 9T are o autonomie mai mare. Telefonul se încarcă rapid la 18W și are un încărcător de 22.5W în cutie. În plus, datorită bateriei performante ce suportă un număr mare de cicluri de încărcare-descărcare, utilizatorii pot folosi telefonul zilnic, timp de aproape trei ani, fără degradarea sesizabilă a acesteia.

Redmi 9T

Redmi 9T este un telefon cu un set de patru camere foto amplasate pe spate, susținute de AI. Camera ultra-wide de 8MP permite atât fotografierea unor grupuri mari, cât și a peisajelor, cuprinzând totul în cadru, în timp ce lentila macro de 2MP și senzorul de profunzime de 2MP oferă cadre apropiate ucu efect de bokeh. Redmi 9T are și un nou mod “movieframe” care le oferă fotografiilor un efect cinematic, fără a mai fi nevoie de editare.

Redmi 9T are o baterie mai mare decât Note 9T, aceasta urcând la 6000 mAh. Chipsetul nu mia este furnizat de MediaTek, ci de americanii de la Qualcomm, fiind un model Snapdragon 662. Chipsetul acesta este fotolitografiat pe 11 nanometri, este o adevărată uzină și are un consum mai mare, de aici și necesitatea unei baterii mai mari. La fel ca Redmi Note 9T, Redmi 9T se încarcă rapid la 18W și are în cutie un încărcător de 22.5W.

Ecranul FHD+ DotDrop de 6.53 inchi, acoperit cu sticlă Corning Gorilla Glass 3 asigură o experiență clară de vizionare a conținutului și o protecție sporită împotriva crăpăturilor și zgârieturilor.Telefonul este disponibil în patru variante de culori: Carbon Gray, Twilight Blue, Sunrise Orange și Ocean Green.

Completat de Dual SIM și cu slotmicroSD, Redmi 9T oferă posibilitatea extinderii spațiului de stocare până la 512GB, astfel încât utilizatorii să își poată păstra pe un singur dispozitiv aplicațiile, jocurile, pozele și filmele preferate. De asemenea, Redmi 9T este dotat cu infraroșu și NFC.

Prețuri și disponibilitate pentru Redmi 9T