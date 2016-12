Cele mai urmărite clipuri pe Youtubeul românesc!

YouTube Rewind 2016: La ce s-au uitat românii pe YouTube în 2016

Google prezintă lista celor mai populare video-uri de pe YouTube în România în 2016. În cea de a patra ediție YouTube Rewind România, topurile includ, cu puține excepții, creații românești. Listele YouTube Rewind cuprind video-uri încărcate în 2016 și sunt create pe baza vizualizărilor din România, luând în calcul și gradul de interactivitate al video-urilor și tipul lor. Regăsim aici conținut creat de televiziunile tradiționale, vlogguri, animație sau parodii, alături de hit-urile acestui an. Anul 2016 a adus și primul vlogger al cărui canal a depășit un milion de abonați: Mikey Haș. În prezent, în România există 4 canele de YouTube care au depășit bariera de 1 milion de abonați – RotonMusicTV, MediaProMusic, DubstepGutter și Mikey Haș, alte două canale trecând peste pragul de 2 milioane de abonați: Inna și Cat Music.

Top 10 video-uri virale în România în 2016 (non-music)

Emisiunile de umor ale postului Antena 1, publicate pe canalele de YouTube ale acestora, s-au dovedit a fi printre cele mai urmărite pe YouTube în România în 2016. Show-ul „În puii mei” a generat cel mai viral video în 2016, iar un moment din emisiunea iUmor este pe locul trei.

Muzica și umorul celor de la Noaptea Târziu continuă să genereze printre cele mai populare video-uri, după ce anul trecut au fost pe primul loc în această listă. Creative Monkeyz și personajele lor din serialul Robotzi sunt o prezență constantă între cele mai populare video-uri ale anului: Mo și Foca sunt pentru al patrulea an la rând în topul YouTube Rewind.

Alături de aceștia, pe lista celor mai virale video-uri în 2016 regăsim provocările lui Ilie, vloggerul din Chișinău care a devenit foarte popular anul acesta, parodia lui Sergiu și Andrei, realizatorii matinalului de la KissFM, show-ul de stand-up comedy al lui Mihai Bobonete, parodia lui Codrin Bradea pe marginea personajelor din jocul Overwatch, o reclamă la dulciuri și un test „altfel” al tehnologiei.



Metodologie: Pentru acest top au fost luate în calcul doar video-uri publicate în 2016. Selecția video-urilor pentru această categorie s-a realizat printr-un algoritm care ia în calcul vizualizările, nivelul de interactivitate (like-uri, share-uri, comentarii) și tipul de conținut. Ierarhizarea video-urilor a fost făcută în funcție de numărul de vizualizări realizate din România. În top a fost reținut doar cel mai popular video de pe un canal, respectiv acela cu cele mai multe vizualizări din România.

Top 10 cele mai populare video-uri muzicale pe YouTube în România în 2016

Trupa Carla’s Dreams este, pentru al doilea an consecutiv, în topul celor mai populare videoclipuri muzicale de pe YouTube. Mai mult, Carla’s Dreams are cele mai multe mențiuni în lista muzicală YouTube Rewind 2016, respectiv trei. Andra se regăsește și ea cu doua video-uri în top. Piesa “Condimente” a lui Nosfe și Rubi își pune amprenta pe ambele liste YouTube Rewind de anul acesta: orginalul întregește podiumul videoclipurilor muzicale, iar cover-ul după ea făcut de Noaptea Târziu este locul doi în topul video-urilor virale.

Carla’s Dreams – Sub Pielea Mea

Metodologie: Pentru acest top au fost luate în calcul doar video-uri publicate în 2016, videoclipuri oficiale (de pe canalul care deține conținutul), fără video-uri doar cu versuri sau poză. Selecția video-urilor pentru această categorie s-a realizat printr-un algoritm care ia în calcul vizualizările și nivelul de interactivitate (like-uri, share-uri, comentarii). Ierarhizarea video-urilor a fost realizată în funcție de numărul de vizualizări realizate din România.

