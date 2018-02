ASUS a dezvăluit noua serie de telefoane ZenFone 5

Directorul ASUS, Jerry Shen, a dezvăluit noua serie ZenFone 5 în cadrul unui eveniment special găzduit în Pavilionul Italian de la MWC 2018, din Barcelona. Linia include ZenFone 5Z și ZenFone 5, telefoane de 6,2 inci, cu camere duale, ce sunt primele modele care valorifică inteligența artificială (AI) și care dispun de ecrane din margine în margine cu un raport ecran/carcasă de 90%, într-un corp compact, comparabil ca dimensiuni cu modelele standard de 5,5 inci.

ZenFone 5Z – care pornește de la prețul de aproximativ 479 de euro – este versiunea cu performanțe extreme a modelului ZenFone 5, echipat cu cea mai nouă platformă mobilă Qualcomm Snapdragon 845 cu Artificial Intelligence Engine (AIE), 8GB memorie RAM și 256GB memorie ROM pentru performanțe de vârf și cea mai accelerată experiență AI. ZenFone 5 este primul telefon inteligent disponibil la nivel global ce are la bază platforma mobilă Qualcomm Snapdragon 636.

ASUS lansează ZenFone 5 la MWC 2018

ZenFone 5 Lite este un smartphone stilat de 6 inci, ce beneficiază de primul sistem de patru camere din lume, format din două camere cu rezoluție înaltă și două camere cu unghi larg de 120°, atât în partea frontală, cât și pe spate.

“ Ne-am angajat în proiectul ZenFone cu patru ani în urmă, cu ideea de a crea un telefon luxos, de care să se poată bucura oricine, ” a declarat domnul Shen. “ Astăzi, seria ZenFone 5 este cea mai inteligentă serie ZenFone creată vreodată, folosind algoritmi AI avansați și o analiză masivă de date ce le oferă utilizatorilor o combinație unică între camerele inteligente, funcțiile de comunicare și confort. ”

Alăturându-se domnului Shen pe scenă, președintele Qualcomm, Cristiano Amon, a declarat:

“ Suntem încântați să lucrăm în continuare cu ASUS pentru a aduce consumatorilor, odată cu seria ZenFone 5, cele mai recente progrese din domeniul telefoanelor. Bazându-se pe puternica platformă mobilă Snapdragon, ZenFone 5Z (Snapdragon 845 cu AIE) și ZenFone 5 (Snapdragon 636) le oferă utilizatorilor o experiență superioară ce include camere duale și inteligență artificială. ”

După evenimentul de presă, OK Go – o formație rock din Statele Unite ale Americii, câștigătoare a unui premiu GRAMMY – a întreținut atmosfera petrecerii. OK Go s-a alăturat companiei ASUS într-un parteneriat pentru campania de marketing a seriei ZenFone 5. Pe lângă produsele prezentate pe scenă, noul telefon ZenFone Max (M1) și laptopul ASUS NovaGo au fost expuse în zona demonstrativă.

ZenFone 5Z și ZenFone 5

ZenFone 5Z este o nouă generație de telefoane cu diagonala de 6,2 inci și camere duale, ce vine cu un ecran superb, cu un raport ecran/corp de 90%, într-o carcasă compactă de dimensiuni similare cu cea a unui telefon standard de 5,5 inci. Acesta este primul model Zenfone ce valorifică puterea celei mai noi platforme mobile Snapdragon 845 cu AIE, ce include Hexagon 685 Vector DSP, grafica Adreno 630 și procesorul Kryo 385.

ZenFone 5Z beneficiază, de asemenea, de modemul Snapdragon X20 Gigabit LTE, furnizând viteze ce depășesc bariera gigabit, precum și Wi-Fi 2×2 802.11ac integrat și Bluetooth 5 pentru căștile wireless intraauriculare cu consum redus. ZenFone 5Z are până la 8GB de memorie RAM și 256GB ROM, oferind performanțe uimitoare, combinate cu o eficiență energetică remarcabilă și o autonomie de durată.

ASUS lansează ZenFone 5

ZenFone 5 dispune de un design exclusivist, un sistem uimitor cu camere duale, fiind pus în mișcare de platforma mobilă Snapdragon 636.

Pentru un impuls de putere de procesare, ASUS AI Boost – disponibil atât pe ZenFone 5, cât și pe ZenFone 5Z – optimizează performanța în jocuri și în alte sarcini solicitante. ZenFone 5Z și ZenFone 5 dispun de un sistem inteligent de camere ce se adaptează și învață, oferind fotografii perfecte de fiecare dată.

Echipat cu cel mai nou senzor de imagine Sony IMX363 cu pixeli mari de 1.4µm, diafragmă largă f/1.8, cameră secundară cu unghi de 120°, stabilizare optică pe patru axe (OIS) și funcții AI pentru cameră – incluzând AI Scene Detection pentru 16 tipuri de scene diferite, AI Photo Learning, Real-time Portrait și Real-time Beautification – ZenFone 5Z și ZenFone 5 încurajează creativitatea.

ZenFone 5 Lite

ZenFone 5 Lite este un telefon cu diagonala de 6 inci ce dispune de primul sistem din lume cu patru camere, format din camere de înaltă rezoluție și camere cu unghi larg, atât în partea frontală, cât și pe spate. ZenFone 5 Lite înlătură barierele ce stau în calea creativității cu ajutorul camerei principale de înaltă rezoluție – cameră Sony de 20MP în față și cameră de 16MP în spate – și, în mod unic, alte camere secundare cu unghi larg de 120° atât în față, cât și în spate.

Față de sistemele rivale, fiecare cameră lucrează independent de fiecare dată pentru fotografii selfie perfecte, wefies, peisaje, portrete sau fotografii de grup. Ecranul IPS, de 6 inci, Full HD+ are un aspect de 18:9, fiind la fel de compact ca un telefon standard cu diagonala de 5,5 inci. Echipat cu platforma mobilă Qualcomm Snapdragon 630, ZenFone 5 Lite combină performanța incredibilă și o baterie de 3300mAh cu funcțiile avansate de securitate, incluzând NFC, deblocarea prin recunoaștere facială, recunoașterea amprentei și SIM-urile duale – totul pentru o experiență mobilă unică.

ZenFone Max (M1)

ZenFone Max (M1) este cel mai nou model al seriei ZenFone Max. Are o baterie cu capacitate de 4000mAh și un ecran de 5,5 inci, ce se întinde din margine în margine. Având o arie extinsă, dimensiuni compacte, camere duale, deblocare convenabilă prin recunoaștere facială și senzor de amprente, ZenFone Max oferă o combinație de caracteristici de vârf, concepute pentru a face față în orice aventură.



