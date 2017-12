Cele mai interesante prețuri de Black Friday 2017

Mâine, 17 noiembrie 2017, eMAG precum și alte magazine online organizează Black Friday, cea mai importantă campanie de reduceri a anului. Kantar Millward Brown România a publicat rezultatele unui studiu care a arătat popularitatea evenimentului Black Friday în România și intențiile de achiziție ale românilor în timpul acestui eveniment.

Studiul arată că 79% dintre românii cu vârste cuprinse între 18 și 65 de ani au auzit despre Black Friday și 45% vor să achiziționeze ceva cu ocazia evenimentului anual de reduceri. Ca și în 2016, lista de dorințe este dominată de produse din categoria electro-IT.

Dintre ofertele cele mai interesante am selectat pentru dumneavoastră următoarele produse cu prețuri reduse:

Telefoane

Telefoanele sunt cele mai dorite produse de Black Friday. Indiferent că sunt modele de top cum ar fi Samsung Galaxy S8 sau ASUS Zenfone 4 Pro, sau pur și simplu telefoane entry-level, aceste au reprezentat în anii trecuți principala atracție. Noi am găsit telefonul ASUS ZenFone GO cu ecran IPS de 5 inci și 2GB de memorie RAM cu numai 399 de lei. Dacă nu-l mai găsiți astăzi la Altex la 399 de lei, îl puteți căuta mâine la eMAG.

Tablete

Tabletele au pierdut teren în ultima perioadă în fața telefoanelor cu ecran mare așa cum este și Samsung Galaxy S7 și Galaxy S7. Apropo de Samsung Galaxy S7 Edge, de Black Friday ar putea costa numai 1999 lei. Verificați oferta magazinelor!

La categoria tablete recomandă, și magazinul ITGalaxy.ro, unde vor fi niște oferte interesante.

Laptopuri

Primul model pe care am pus ochii a fost ASUS FX502VM cu procesor Intel Core i7 7700HQ și 12GB de memorie RAM. Mai mult laptopul vine și cu o placă video NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB, totul la numai 3999,99 lei (cu TVA inclus).

Televizoare

Zilelele de iarnă, cu vreme închisă, ne fac să petrecem mai mult timp cu familia în fața televizorului. Filmele sunt tot mai spectaculoase, cu efecte speciale deosebite, iar un televizor de ultimă generație știe cum să le pună în valoare. Fiind un produs intens folosit, de lungă durată, vă recomandăm modele de calitate de la Samsung sau LG. Vezi prețurile pentru televizoarele 4K UHD!

Electrocasnice

Electrocasniscele au fost întotdeuna mai greu de ales din cauza volumului mare pe care-l ocupă, a dimensiunilor și a funcțiilor dorite într-o casă. Însă dacă doriți să achiziționați un frigider pe care ați pus deja ochii în puteți urmări la Altex, Flanco sau la eMAG.

Cărți

Cei care preferă lectura în zilele friguroase de iarnă pot profita de acest moment pentru a achiziționa cărțile dorite. Elefant.ro are, de regulă, cea mai cuprinzătoare ofertă de cărți, însă eMAG a mers pe varianta marketplace pentru a-și extinde portofoliul.

Jucării

La capitolul jucării, Elefant.ro, Noriel, BestKids și EMAG vor fi pricipalele puncte de atracție.

Mâine, 17 noiembrie 2017, veți putea cumpăra cadourile de Moș Crăciun la un preț pe care chiar și Moșu’ l-ar invidia.

Accesorii

Prețurile accesoriilor pot ajunge la valori extrem de mici, mai ales că magazinele le folosesc pe post de produse cârlig, adică acele produse vândute foarte ieftin, cu care își agață cumpărătorii pentru a intra în magazin. eMAG va vinde mâine bateria externă A+ de 10.000 mAh, la prețul de numai 39,99 de lei. Click aici să vezi despre ce acumulator extern este vorba!

La sfârșit nu uita să citești sfaturile noastre pentru Black Friday!

