Huawei confirmă faptul că urmează să lanseze Mate 40

Huawei a confirmat în mod oficial că urmează să lanseze noul Mate 40, ultimul smartphone al companiei cu chipset Kirin. Chipsetul Kirin nu va mai putea fi fabricat după data de 15 septembrie 2020, data la care Statele Unite ale Americii va interzice firmelor partenere Huawei să mai livreze tehnologie americană către aceștia.

Chipsetul Kirin este fabricat de taiwanezii de la TSMC care folosesc mașini, tehnologie și licențe americane. Noile reguli sunt impuse de administrația Trump și spun că orice firmă care vinde chipseturi cu tehnologie americană către Huawei va avea nevoie de o licențiere specială.

Dacă Huawei nu va găsi o soluție pentru producția unui chipset cel puțin la fel de performant ca cel actual, progresul tehnologic înregistrat de chinezi ar putea fi pierdut foarte rapid. Lista firmelor care pot livra chipseturi de acest nivel către Huawei este extrem de scurtă, existând speculații care sugerează că MediaTek va avea această sarcină.

Înlocuirea Android cu Harmony OS

Conflictul rece dintre chinezi și americani mai naște și alte probleme. Statele Unite ale Americii le-au interzis celor de la Huawei să mai folosească aplicațiile Google și să acceseze Google Play, deși utilizatorul o poate face dacă dorește acest lucru.

Huawei va înlocui sistemul de operare Android cu Harmony OS pe toate dispozitivele sale, inclusiv PC-uri, tablete și telefoane mobile. Este posibil ca primele telefoane cu Harmony OS să ajungă pe piață chiar de anul viitor.

