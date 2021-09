Nokia și No Time To Die

Deciziile neinspirate costă bani, de aceea personalul cu putere de decizie dintr-o firmă este mai bine plătit decât lucrătorii din producție. În cazul Nokia, deciziile nefericite nu au costat doar bani, ci și existența în sine a companiei. În anul 2011, mai precis în data de 21 aprilie, Nokia și Microsoft anunțau începutul unei frumoase prietenii, care trebuia să le ofere utilizatorilor telefoane cu Windows Mobile și acces la ecosistemul de aplicații Microsoft. Numai că lucrurile veneau prea târziu, pe un model de afaceri depășit. Ce s-ar fi întâmplat dacă Nokia ar fi spus NU acestei afaceri și ar fi ales Android?! Nimeni nu poate ști.

Astăzi, telefoanele sub marca Nokia sunt promovate în filmul noul film cu James Bond, No Time To Die. Agentul special, care folosea, de regulă, cea mai nou tehnologie, apelează la telefoane Nokia. Cel de-al 25-lea film James Bond, No Time To Die, care va fi lansat în cinematografele din toată lumea pe 30 septembrie 2021.

Telefoanele Nokia folosesc astăzi sistemul de operare Android. Marca de telefoane este deținută de HMD Global, iar aparatele sunt produse de chinezii de la Foxconn.

Noul Nokia XR20 este disponibil în România în culoarea Ultra Blue, la prețul recomandat de 2599 Lei.