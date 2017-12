ASUS ZenFone 4 ZE554KL

Introducere

ASUS Zenfone 4 ZE554KL este modelul central al unei noi serii de telefoane, cu tehnologie nouă, ce a fost construită pentru a lua cu asalt vitrinele magazinelor din lumea întreagă. Zenfone 4 ZE554KL este un telefon matur, ce oferă tehnologii și aplicații verificate pe parcursul mai multor ani de teste, iar acest lucru se poate observa de la primul contact cu interfața ZenUI instalată peste sistemul de operare Android 7.1.1 Nougat.

Din punct de vedere estetic, ASUS Zenfone 4 ZE554KL merge pe o rețetă clasică, specifică telefoanelor premium. Un sandwich format de două plăci de sticlă și o ramă din aliaj de aluminiu. Metalul, transformat într-un singur corp, îi conferă rezistența necesară pentru laminarea plăcii de bază și a ecranului, iar sticla de la exterior are duritatea necesară pentru a nu fi zgâriată în timpul utilizării zilnice.

Partea frontală a telefonului este acoperită cu sticlă Corning Gorilla Glass 2.5D din muchie în muchie, aceasta fiind perforată în partea superioară pentru difuzor, iar în partea inferioară are un decupaj pentru senzorul de amprentă.

Pe laterale, ASUS a amplasat butoanele pentru volum și butonul on/off pentru a fi mai ușor accesibile, în timp ce sertarul pentru cartelele SIM și cardul microSD este accesibil cu ajutorul unei agrafe.

În partea de jos, utilizatorul va găsi conectorul audio de 3.5mm și portul USB 3.1 Type C reversibil, precum și perforațiile pentru difuzorul multimedia. ASUS a acoperit partea din spate cu sticlă Corning Gorilla Glass 2.5D și a montat două camere video, alăturate și un blitz bicolor.

